La nuova funzione WhatsApp consente di aggiungere un ulteriore livello di sicurezza alle chat. Permettendo agli utenti di bloccare e nascondere specifiche conversazioni tramite un passcode segreto.

La funzione Blocco Chat già esisteva ma, di recente, è stata potenziata con l’introduzione del codice segreto, grazie a cui è possibile bloccare sia le chat individuali sia quelle di gruppo. In questo modo l’utente avrà la possibilità di applicare un blocco alle conversazioni che desidera mantenere particolarmente private. In questo modo, anche se qualcuno avesse accesso al dispositivo quando l’app è aperta, non potrebbe accedere comunque alle chat che sono state precedentemente bloccate, almeno non senza aver inserito prima il codice segreto.

WhatsApp: Come attivare la nuova funzione

Il processo per utilizzare il codice segreto di WhatsApp è abbastanza semplice. Basta infatti selezionare la chat di loro interesse, toccare il nome e attivare la funzione “Blocca chat”.

Una volta effettuato il tutto, la chat bloccata non apparirà più nell’elenco principale. Per accedervi nuovamente, sarà quindi necessario scorrere fino alla cartella delle chat bloccate e inserire il codice segreto. In più, per aumentare ulteriormente la privacy, gli utenti hanno la possibilità di nascondere completamente la cartella delle chat bloccate. Questo si può fare aprendo l’applicazione, accedendo alla cartella delle chat bloccate tramite l’elenco delle conversazioni, toccando “Impostazioni” e attivando l’opzione “Nascondi chat bloccate”. In questo modo, la cartella diventerà invisibile nell’elenco chat principale, e per recuperarla sarà necessario inserire il codice segreto nella barra di ricerca!

