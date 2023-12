A partire dal primo gennaio 2024, gli utenti di telefonia mobile nell’Unione Europea vedranno un significativo aumento della quantità di Gigabyte disponibili per la navigazione in roaming. Questo incremento è il risultato di una diminuzione dei prezzi del traffico dati all’ingrosso, come previsto dal Regolamento Ue 2022/612. TIM e Very Mobile hanno annunciato in anticipo quest’importante novità, seguite il 4 dicembre 2023 dalle offerte WindTre estero, che hanno già aggiornato le loro proposte il 4 novembre 2023.

Gli incrementi di giga in roaming dal 2024

Il Regolamento Ue 2022/612 stabilisce che la quantità di traffico dati disponibile per la navigazione in roaming nell’Unione Europea dipenderà dal costo mensile dell’offerta nazionale. Attualmente, la formula per calcolare il massimale di dati è: volume di GB = [costo mensile dell’offerta (IVA esclusa) / 1,80] x 2. Tuttavia, a partire dal 2024, a causa del calo dei prezzi all’ingrosso del traffico dati, la nuova formula diventerà: volume di GB = [costo mensile dell’offerta (IVA esclusa) / 1,55] x 2. È importante sottolineare che minuti e SMS inclusi nelle promozioni saranno sempre disponibili senza alcuna variazione.

Per comprendere meglio l’impatto di questa modifica, consideriamo un esempio pratico: un’offerta attuale da 7,99 euro al mese include 7,3 GB per la navigazione in roaming nell’UE. Dal primo gennaio 2024, la stessa promozione consentirà l’utilizzo di 8,5 GB al mese, offrendo agli utenti una maggiore flessibilità durante i loro spostamenti.

Nel 2024 è previsto un adeguamento verso il basso della tariffa extrasoglia applicata quando si esaurisce il traffico dati in roaming. Attualmente, il costo è di 0,219 cent per MB, ma dal prossimo anno dovrebbe scendere a 0,819 cent per MB, offrendo agli utenti una maggiore convenienza in caso di superamento della soglia inclusa.

Una nuova era di connessione a internet

Parallelamente a queste modifiche, WindTre presenta l’offerta Super Fibra Unlimited, che offre navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in FTTH, chiamate illimitate e modem Wi-Fi 6 incluso. I clienti mobile possono usufruire di un prezzo più favorevole, con un costo mensile di 26,99 euro o 22,99 euro al mese per i già clienti mobile, senza chiamate incluse. L’attivazione ha un contributo iniziale di 39,99 euro.

Queste nuove disposizioni offrono agli utenti una prospettiva più positiva per il futuro delle comunicazioni mobili in Europa, fornendo maggiore libertà e accessibilità. Il continuo adeguamento delle tariffe dimostra l’impegno degli operatori nel rispondere alle esigenze degli utenti e nell’adottare politiche più favorevoli. Con l’evoluzione delle offerte e la costante ricerca di miglioramenti, il panorama delle telecomunicazioni sembra destinato a offrire un servizio sempre più conveniente e all’avanguardia.