Kena Mobile, tutti i dettagli sulle promo dell'operatore super economico

Quando si parla di selezionare un piano di telefonia mobile adatto alle proprie necessità, è essenziale una valutazione attenta delle varie offerte sul mercato. In questo contesto, Kena Mobile emerge come un’opzione interessante, specialmente per chi cerca soluzioni low-cost senza compromettere la qualità. Questa guida è stata pensata per fornire un quadro chiaro e dettagliato di ciò che l’operatore ha da offrire, aiutando i consumatori a fare una scelta informata.

Kena Mobile: i servizi offerti dall’operatore

Kena Mobile, un operatore virtuale (MVNO) italiano parte del gruppo TIM, lanciato nel 2017, si è rapidamente affermato come un’alternativa conveniente ai grandi operatori di telefonia. Nonostante il suo posizionamento come brand economico, Kena offre una copertura affidabile e un servizio di qualità, sostenuto dalla robusta rete TIM.

Il servizio Kena si caratterizza per la sua semplicità, offrendo piani tariffari trasparenti e facili da comprendere, oltre a essere competitivo in termini di costi. L’obiettivo è fornire un’esperienza utente semplificata e diretta, con piani che si adattano a diverse esigenze e budget. Kena, inoltre, punta sull’accessibilità e facilità d’uso, sia tramite l’assistenza clienti sia mediante operazioni online, proponendo opzioni self-service e supporto quando necessario.

Esploriamo le attuali offerte di Kena Mobile a dicembre 2023, le quali variano a seconda dell’operatore di provenienza e possono essere personalizzate con l’aggiunta di GB extra. La gamma delle offerte Kena include piani che vanno da 4,99€ a 12,99€ al mese, con inclusi minuti illimitati, una quantità variabile di SMS e GB di dati. Alcune offerte sono riservate a chi effettua la portabilità da operatori specifici, mentre altre sono disponibili anche per chi richiede un nuovo numero.

Il processo di passaggio a Kena Mobile può essere realizzato sia mantenendo il proprio numero di telefono sia optando per un nuovo numero. La portabilità del numero richiede la preparazione di un documento d’identità valido e il codice fiscale, oltre al codice cliente o ICCID dell’attuale operatore. La procedura di attivazione varia a seconda del metodo scelto: online, tramite videochiamata (Kena Check-in) o presso un punto vendita convenzionato. Le tempistiche di attivazione della SIM Kena possono variare, ma generalmente, la portabilità del numero richiede da 2 a 7 giorni lavorativi, mentre per un nuovo numero l’attivazione avviene entro 24 ore dal ritiro e pagamento.