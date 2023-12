Nel vasto panorama degli smartphone, le notizie spesso ruotano attorno ai colossi del settore, come iPhone, Samsung e Google. Ma esistono brand meno noti in alcune parti del mondo, ma che vantano un seguito appassionato e ottime performance in altri mercati. Un esempio tangibile di questa realtà è rappresentato dalla casa produttrice cinese Nubia, nota da anni per i suoi dispositivi di alta gamma, soprattutto apprezzati dagli amanti del gaming. Il recente lancio del Nubia Z60 Ultra, a pochi giorni dal debutto sul mercato, ha suscitato grande interesse, consolidando il successo del brand.

Il successo del Nubia Z60 Ultra nel primo secondo

Il Nubia Z60 Ultra si distingue per un display OLED da 6,8 pollici, con risoluzione 1.5K e tasso di aggiornamento di 120Hz. L’innovativo design include una fotocamera frontale da 12 megapixel integrata sotto il display, oltre a un sensore di impronte digitali. Equipaggiato con il sistema operativo My OS 14 basato su Android 14, il vero punto di forza di questo modello è il processore Snapdragon 8 Gen 3, garantendo prestazioni di alto livello. Ulteriori caratteristiche di rilievo sono la RAM LPDDR5x, la memoria UFS 4.0 e una generosa batteria da 6.000mAh con ricarica rapida a 80W.

Il reparto fotografico del Nubia Z60 Ultra è all’altezza delle aspettative, sfidando la concorrenza con una fotocamera principale Sony IMX800 da 50 megapixel, un obiettivo ultra-grandangolare OmniVision OV50E da 50 megapixel e una fotocamera teleobiettivo periscopio OV64B da 64 megapixel con zoom ottico 3x.

Le specifiche tecniche impressionanti di questo smartphone lo hanno reso appetibile agli occhi degli appassionati già dal periodo di pre-ordine, ma i dati di vendita hanno rivelato un successo straordinario. Nel primo secondo di apertura delle vendite, il Nubia Z60 Ultra ha generato oltre un miliardo di yuan, confermando il suo appeal sul mercato.

L’Italia è pronta all’eccellenza cinese

In Italia, il Nubia Z60 Ultra è proposto in due opzioni di colore, Nero e Argento, e tre configurazioni differenti: 8/256GB a 679 euro, 12/256GB a 749 euro e 16/512GB a 899 euro. Nonostante la relativa scarsità di opzioni rispetto al mercato cinese, la disponibilità internazionale di questo dispositivo offre ai consumatori italiani l’opportunità di sperimentare l’eccellenza tecnologica di Nubia.

Il Nubia Z60 Ultra si afferma come una proposta di spicco nel settore degli smartphone, offrendo un mix potente di prestazioni, design accattivante e caratteristiche fotografiche avanzate. Il successo di vendite registrato è un segno tangibile dell’interesse del pubblico verso brand emergenti che propongono soluzioni innovative e competitive nel panorama sempre più affollato degli smartphone di fascia alta.