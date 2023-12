Unieuro inizia il nuovo anno con una ventata di offerte imperdibili: una serie di sconti online che si estendono fino al 1 Gennaio 2024. Questa promozione dona ai consumatori l’opportunità di accedere a una vasta gamma di prodotti di elettronica ed informatica a prezzi ribassati. Unieuro si unisce così a tutti gli store che hanno avviato una campagna promozionale in vista del nuovo anno.

Elettronica a prezzi vantaggiosi su Unieuro

Quali sono le proposte migliori da non perdere? Per chi cerca un nuovo televisore, ci sono diversi modelli tra cui scegliere, ognuno con caratteristiche tali da donarvi una perfetta esperienza visiva, colori nitidi, pur mantenendo un costo contenuto. Il primo è la tv Samsung UE50CU7170UXZT da 50 pollici è ora disponibile a soli 429 Euro, rispetto ai 599,90 Euro di listino. Della stessa linea vi è anche il modello da 43 pollici della in offerta a 379 Euro, scendendo dai 499,90 Euro del costo originale.

Cambiando brand, ottima promozione sul TCL Serie S54 da 40 pollici, proposto da Unieuro a soltanto 259,90 Euro, con uno sconto di 40 Euro sui 299,90 Euro del prezzo di listino. Ultimo per la categoria tv che vi consigliamo è l’Hisense LED 43A6K da 43 pollici, disponibile a 299 Euro anziché 349,90 Euro.

Nel caso in cui foste appassionati di gaming o semplicemente lavoraste al pc e avreste bisogno di uno schermo migliore potreste optare per il monitor Acer NITRO QG1 a 109,99 Euro, ridotto dai 169,99 Euro di base. Scomparto smartphone troviamo l’Honor 90 5G da 512Gb è offerto a 421 Euro, garantendo un risparmio significativo in confronto ai 599,90 Euro di listino. Queste offerte vantaggiose di Unieuro sono valide solo online e saranno disponibili fino al 1 Gennaio 2024. È la tua occasione perfetta per iniziare l’anno nuovo con nuovi dispositivi elettronici a prezzi convenienti.

Unieuro dimostra ancora una volta il suo impegno nel soddisfare le esigenze dei clienti offrendo sconti competitivi su una vasta gamma di prodotti. Se sei alla ricerca di un nuovo televisore, monitor o smartphone, approfitta di queste offerte speciali prima che scadano. Non è ancora troppo tardi per farti il regalo che desideravi tanto e che non hai acquistato in tempo. Ricorda anche di controllare le restanti promozioni sul sito dello store per non perdere nulla.