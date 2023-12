Xiaomi ha presentato ufficialmente la sua prima vettura elettrica SU7. Il brand ha scelto di realizzare una berlina che si posiziona nel segmento C ed è caratterizzata da un elevato livello tecnologico e da un design ricercato.

Come confermato dal CEO di Xiaomi, Lei Jun, la sfida degli ingegneri è stata quella di creare un’auto che possa resistere alla prova del tempo. Questo si traduce in linee eleganti e affascinanti, che possano colpire gli utenti di oggi ma anche quelli che guarderanno la vettura tra dieci o più anni.

Design

Al fine di riuscire in questa prova, non sorprendere scoprire che Xiaomi ha reclutato esperti provenienti dalle principali case del settore automotive come Mercedes-Benz e BMW. Tra questi, spicca anche il nome di Chris Bangle, un designer di spicco che ha una solida esperienza nel mondo delle auto.

Dal punto di vista tecnico, le dimensioni sono generose per favorire l’abitabilità di bordo. La lunghezza è di 4.997 mm, la larghezza di 1.963 mm di larghezza per un’altezza di 1.455 mm e un passo di 3.000 mm. Le linee generali ricordano quelle di una vettura coupé sportiva e questa sensazione è confermata dal coefficiente di resistenza di 0,195 Cd, uno dei valori più bassi tra i veicoli in produzione.

Xiaomi SU7 è la prima vettura elettrica del brand, la versione più potente raggiunge i 578 cavalli e scatta da 0 a 100 km/h in 2,78 secondi

Prestazioni

Oltre all’aspetto estetico, Xiaomi ha lavorato molto sulla motorizzazione della SU7. La vettura è spinta da un propulsore elettrico in grado di erogare 300 CV (pari a 220 kW) con una coppia massima di 400 Nm sulle ruote posteriori. Lo scatto da 0 a 100 km/h avviene in 5,28 secondi mentre la batteria da 73,6 kWh permette di raggiungere un’autonomia di 668 km secondo le dichirazioni della casa.

Gli utenti in cerca di prestazioni maggiori, possono optare per la versione Max della SU7 che garantisce una motorizzazione più spinta. Infatti, la trazione diventa integrale con una potenza totale di 578 CV (425 kW) con una coppia massima di 838 Nm. In questo caso, i tempi di accelerazione scendo nettamente, con uno scatto da 0 a 100 km/h in appena 2,78 secondi. La SU7 Max può contare anche su una batteria da 101 kWh che permette di raggiungere un’autonomia stimata di 800 Km.

Attraverso la ricarica rapida proprietaria, è possibile ottenere 220 km di autonomia con 5 minuti collegata ad una fonte di energia. Dopo 15 minuti di ricarica, è possibile ottenere viaggiare per 510 km.

Tecnologia di bordo

Entrando nell’abitacolo di Xiaomi SU7, si accede ad un abitacolo ampio e luminoso grazie al tettuccio panoramico offre un’area vetrata di 5,35 metri quadrati. Al centro della plancia è presente uno schermo touchscreen da 16,1 pollici che si abbina ad un HUD da 56 pollici e ad un cruscotto da 7.1 pollici. L’impianto audio supporto la tecnologia Dolby Atmos grazie ai 25 altoparlanti distribuiti in tutta la vettura.

La sicurezza è uno degli aspetti che Xiaomi ha curato maggiormente con la presenza di 7 airbag e sistemi ADAS evoluti per prevenire incidenti e salvaguardare i passeggeri. Le prestazioni in frenata, come dichiarato dalla casa, sono altrettanto degne di nota, con la capacità di frenare il veicolo da 100 a 0 km/h in circa 35 metri.

Prezzi e disponibilità

La SU7 è disponibile in due varianti, la versione base e la Max, nelle colorazioni Aqua Blue, Verdant Green e Mineral Gray. Xiaomi non ha ancora definito il prezzo di lancio delle varie persone e il debutto ufficiale è atteso per la prima metà del 2024. Purtroppo, non sono stati forniti dettagli sulla disponibilità della vettura al di fuori del mercato Asiatico. Non resta che attendere maggiori dettagli che certamente non tarderanno ad arrivare.