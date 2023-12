Scegliere un piano di telefonia mobile può risultare un compito impegnativo, soprattutto quando si desidera trovare la soluzione più adatta alle proprie esigenze. Il nostro obiettivo è quello di facilitarvi il compito e di fornire informazioni utili a chiunque stia considerando le offerte di Kena Mobile. Questo operatore, posizionandosi come un’alternativa conveniente e ricca di opportunità nel panorama italiano, merita una valutazione attenta grazie ai suoi sistemi di transizione semplici e ai prezzi molto convenienti.

L’importanza di una scelta consapevole si riflette nella comprensione di tutti i costi associati, nell’analisi accurata delle promozioni in base alle proprie necessità di connettività e comunicazione, nella conoscenza delle tempistiche di passaggio e nella sicurezza sulla qualità del servizio offerto da Kena Mobile.

I tanti motivi per cui scegliere Kena Mobile

Nonostante la sua posizione come operatore low-cost, Kena garantisce copertura ed efficienza affidabili tramite l’appoggio sulla solida rete TIM, tra le più estese in Italia. Il gestore si distingue nel panorama della telecomunicazione attraverso i piani tariffari chiari e facilmente comprensibili. Le offerte competitive mirano a offrire un ottimo rapporto qualità-prezzo, rispondendo alle esigenze di chi cerca soluzioni economiche. Kena Mobile si impegna anche ad essere accessibile e user-friendly, fornendo assistenza clienti e opzioni self-service per semplificare il controllo delle promozioni e i processi di scelta/attivazione.

Una delle offerte migliori sul quale potreste puntare è Kena 5,99. Il costo, come forse già avrete intuito, è di appena 5,99 € al mese. Il piano comprende chiamate senza limiti da effettuare verso qualsiasi numero presente sul territorio nazionale e 200 messaggi. Ad un prezzo così basso avrete anche a disposizione 100 GB per navigare ad una velocità incredibile. Ulteriori vantaggi si ottengono con +50 GB al mese gratis attivando l’Autoricarica o +50 GB al mese gratis per 12 mesi passando a Kena entro il 7 gennaio 2024. In esclusiva potrete anche accedere alla promozione con TIMVISION, il cui costo è di appena di 25,99 euro al mese per i primi 2 mesi e poi passa 30,99 euro al mese.

Il passaggio all’operatore varia in base al tipo scelta che effettuerete (nuovo numero o portabilità) e al canale di attivazione (online o punto vendita). La portabilità del numero richiede da 2 fino a circa 7 giorni lavorativi, mentre l’attivazione di un nuovo numero varia a seconda del metodo scelto.