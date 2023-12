Stanno per giungere dei cambiamenti significativi per gli abbonati di Amazon Prime Video, poiché la piattaforma di streaming ha annunciato l’introduzione di annunci pubblicitari durante la visione di film e serie tv a partire dal 29 gennaio 2024. Questa modifica solleva domande sulla futura esperienza degli utenti e sull’impatto che avrà sul servizio.

In una mail inviata ai clienti, Amazon ha spiegato che l’introduzione di pubblicità è finalizzata a sostenere gli investimenti in contenuti di qualità e a garantire una crescente offerta nel lungo termine. La società ha assicurato che gli annunci saranno “limitati” e ha enfatizzato l’obiettivo di mantenere il numero significativamente inferiore rispetto alla televisione lineare e ad altri provider di streaming. Al momento, non è chiaro se questa novità sarà applicata solo negli Stati Uniti o se coinvolgerà anche gli utenti internazionali, compresi quelli italiani.

Come cambieranno i prezzi di Amazon Prime?

Nonostante l’introduzione delle pubblicità, Amazon ha assicurato che non ci sarà alcuna modifica al prezzo attuale dell’abbonamento Prime. Tuttavia, per coloro che desiderano rimuovere gli annunci, guardando tranquillamente serie Tv o film e mantenere un’esperienza senza interruzioni, sarà disponibile un’opzione a pagamento. Gli utenti potranno pagare un extra di 2,99 dollari al mese per godere di contenuti senza pubblicità.

La notizia dell’ingresso delle pubblicità su Amazon Prime Video ha inevitabilmente suscitato reazioni tra gli abbonati, poiché il servizio era precedentemente noto per offrire un’esperienza inclusa nel pacchetto e priva di fastidiose interruzioni. La decisione di Amazon di seguire questa strada solleva domande sul bilanciamento tra la generazione di entrate pubblicitarie e la soddisfazione degli utenti.

Perché le piattaforme stanno introducendo la pubblicità

L’aggiunta di pubblicità su piattaforme di streaming (non solo su Amazon Prime Video) può essere motivata da diversi fattori, e le ragioni possono variare a seconda del provider di servizi. Ecco quali sono solitamente i motivi: