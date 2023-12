Sony è da sempre considerata la regina del comparto audio, una società assolutamente capace di garantire prodotti al top del settore, con prestazioni di altissimo livello, ed un prezzo che spesso risulta essere perfettamente allineato con la stessa qualità dei suddetti. Uno dei modelli più apprezzati dal pubblico restano oggi le Sony WH-CH520.

Queste sono cuffie wireless over-the-ear, ovvero definite comunemente cuffie a padiglione (che si appoggiano sulla parte esterna dell’orecchio), completamente compatibili con qualsiasi dispositivo in commercio, sia esso uno smartphone, un tablet, un notebook, un PC desktop e similari (a prescindere dal sistema operativo installato).

Sony: ecco le cuffie WH-CH520

E’ indubbio che per accedere ad un prodotto di così elevata qualità, tanti avrebbero pensato di dover investire cifre altrettanto elevate; grazie ad Amazon la spesa finale è tutt’altro che eccessiva, basti pensare infatti che oggi sono disponibili a soli 39 euro, contro i 69 euro previsti di listino (ed una riduzione del 44% applicata in automatico).

Le specifiche tecniche del prodotto sono indubbiamente di tutto rispetto, a partire dall’eccellente qualità audio complessiva, ma passando anche per la presenza del microfono integrato direttamente sulla superficie, una batteria che garantisce una autonomia fino a 50 ore di utilizzo continuativo, passando per la ricarica rapidissima. Interessante è la connessione multipoint, che permette di utilizzarle simultaneamente da più device, senza dover continuare ad effettuare lo switch tra gli stessi.

Su Amazon sono disponibili quattro colorazioni differenti, al momento attuale l’unica in promozione è quella con colorazione Nera, ma non escludiamo che presto possano entrare in offerta eventualmente anche le altre.