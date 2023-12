Netflix, serie e FILM che consigliamo per questi giorni

Su Netflix c’è tanto materiale da tenere in considerazione per passare dei momenti spensieratezza in famiglia o con gli amici. Abbiamo pertanto deciso di proporvi qualche film e qualche serie TV interessante da guardare, non per forza tra le ultime uscite.

Netflix, ecco alcuni consigli su film e serie TV da guardare insieme

Il mistero e i casi da risolvere potrebbero essere un tema perfetto per questi giorni in cui si ha la mente un po’ più libera. In questi frangenti torna sempre di moda Le regole del delitto perfetto. Tutto inizierà con un omicidio al quale prenderanno casualmente parte alcuni alunni di una professoressa molto brava.

Sempre in tema “legge”, ecco Suits, serie TV che parla di un avvocato diventato tale quasi per caso e che si ritrova ad affiancare uno dei più forti uomini di legge degli Stati Uniti.

Oltre a questo, c’è un’altra serie che invece potrebbe avvolgere la vostra giornata con un alone di mistero. Si tratta di Manifest, davvero eccezionale se si pensa alla trama: un aereo parte e scompare nel nulla per cinque anni, salvo poi atterrare improvvisamente sotto gli occhi increduli dell’FBI.

Passando poi ai film, nel caso in cui voleste azione, non lasciatevi scappare il primo Fast and Furious. Da lì partirà tutto, tra corse clandestine e battaglie al crimine.

Se volete farvi poi due risate, sarà disponibile ancora per poco La leggenda di Al, John e Jack. Saranno Aldo, Giovanni e Giacomo a portare la vostra serata a concludersi tra le risate e il divertimento.