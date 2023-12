IT Wallet è il prossimo passo del Governo Meloni verso la digitalizzazione dei documenti. Si tratta di un sistema davvero rivoluzionario che, verrà applicato, in via ufficiale, nel 2024. Contrariamente a molte app indipendenti, IT Wallet sarà integrato direttamente nell’app Io, già diffusa tra gli smartphone italiani.

Come appunto detto, la prima versione di IT Wallet sarà disponibile entro la prima metà del 2024, offrendo una piattaforma unica per l’archiviazione digitale per tutti i documenti.

Tra i documenti inclusi, infatti vi saranno: la Carta d’Identità Elettronica, lo SPID, la Tessera Sanitaria e la Carta della Disabilità. Ma, in futuro, si prevede anche l’ ingresso della Patente di Guida e della Tessera Elettorale. Proprio come previsto già in altri paesi dell’Unione Europea.

IT Wallet: il nuovo obiettivo del Governo Meloni

L’obiettivo del Governo è quello di far diventare IT Wallet il principale strumento di interazione con la pubblica amministrazione, sostituendo gradualmente SPID e CIE. Anche se non sarà necessario abbandonare totalmente SPID o CIE per poter accedere a questo nuovo sistema.

Ad ogni modo, resta ancora da chiarire come saranno gestiti parallelamente questi due sistemi, ma il Governo Meloni sta pensando già a questa soluzione. Insomma, il futuro della digitalizzazione dei documenti in Italia sembra davvero promettente e vicino alla sua effettiva realizzazione. Ed IT Wallet è destinato a svolgere un ruolo chiave di questa attesa trasformazione, che metterà l’Italia a pari di molti altri paesi.

Non conosciamo ancora la data ufficiale designata per il rilascio del sistema, ma restate sintonizzati per tutti i dettagli ed ulteriori novità a riguardo.