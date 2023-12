Iliad, poche ore per avere la FLASH 180 con un regalo

Fin da quando è arrivato in Italia con i suoi prezzi molto bassi, Iliad non ha mai voluto scendere ai livelli degli altri gestori, ad esempio aumentando improvvisamente i prezzi. Il gestore ha sempre mantenuto i suoi costi intatti, riproponendo a giro le sue offerte solite.

Il gestore leader vuole infatti portare tutti a pensarci ancora una volta: perché non scegliere un provider che è in grado di offrire più contenuti, un prezzo minore e grande qualità? Effettivamente il discorso ci sta alla grande ed è per questo che Iliad propone le ancora per qualche ora la sua Flash 180.

Iliad ha la miglior promo del momento, ecco la Flash 180 con il 5G gratis

All’interno di questa offerta gli utenti troveranno quello che vogliono, ovvero minuti e messaggi senza limiti verso tutti i gestori. Oltre a questo ci sono anche 180 giga con rete 5G praticamente gratis. Il prezzo è di 9,99 € al mese per sempre.

Ci sono alcuni accorgimenti ai quali bisogna dare considerazione: la qualità della rete e soprattutto il costo di attivazione. Per quanto riguarda la qualità della rete in 5G, viene offerta gratis da Iliad come sempre per le offerte da 9,99 € al mese. Potrà essere utilizzata da tutti coloro che hanno uno smartphone compatibile con questo standard.

Il costo di attivazione invece si pagherà solo la prima volta e sarà equivalente al prezzo dell’offerta, ovvero di 9,99 €. Per ottenere la promo, basta recarsi sul sito ufficiale e sottoscriverla. Si potrà scegliere anche una eSIM in modo da velocizzare il processo di portabilità.