Android da Auto così come tutti i software di casa Google gode di una campagna di aggiornamenti costante mirata a rendere l’esperienza d’uso del software sempre più efficiente e godibile per gli utenti che decidono di mettersi ambulante e di connettere il proprio smartphone Android all’infotainment della vettura.

Ovviamente ogni versione Introduce interessanti novità ma anche e forse soprattutto tantissimi bug fix che servono a risolvere alcune problematiche riscontrate durante l’utilizzo da parte della community.

Versione numero 11

Recentemente Google ha provveduto al rilascio di una nuova versione di Android auto che arriva così alla numero 11, quest’ultima a dirla tutta non introduce novità sostanziali però risolve tantissimi bug e soprattutto risolve quello inerente la musica che gli utenti avevano riscontrato una volta utilizzato il software su Android 14.

L’unica grande novità è che Don rilevanti per poter utilizzare Android auto sarà necessaria una versione in più di Android cover requisito, infatti adesso Android auto sarà disponibile solo da Android 8.0 Oreo in su, andando così a scremare tutti gli smartphone dotati in una versione precedente e dunque eliminando quelli più antiquati.

Sebbene dunque si passi ad una major release, ultima è addirittura priva di un changelog ufficiale segno dunque che gli sviluppatori si sono concentrati maggiormente la risoluzione di bug piuttosto che all’introduzione di funzione funzionalità maggiori che probabilmente arriveranno man mano mano con i prossimi aggiornamenti di cui però tuttora non si hanno avuto notizie.

Per aggiornare ad Android auto 11 il metodo da seguire è molto semplice di bastare infatti i ricavi presso il Play Store cercare Android auto e scaricare così il nuovo aggiornamento che sicuramente migliorerà la vostra esperienza d’uso eliminando i bug della versione precedente, se avete una versione di Android adeguata procedete subito all’istallazione.