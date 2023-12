Truffa FOLLE, attenzione a non farvi svuotare il CONTO

Cosa succede con una truffa di tipo phishing? La spiegazione è molto più semplice di quello che in tanti credono trovandosi di fronte ad un termine del genere. Di origine anglofona, il termine “phishing” vuole alludere alla pesca, stessa cosa che fanno i truffatori con i poveri malcapitati.

In poche parole i malviventi getteranno un’esca, magari con un messaggio ben preciso, per provare a “pescare” quanti più pesci possibile. Ovviamente in questo caso i pesci saranno i poveri utenti, che si ritroveranno a dare credito ad un testo scritto che in realtà non ha alcuna valenza. Da diversi giorni in Italia sta girando tramite le varie e-mail un nuovo messaggio, che addirittura farebbe credere ad alcune persone che ci sarebbero delle donne pronte a fare follie per loro.

Truffa in corso tramite e-mail, l’inganno è uno dei più pericolosi di sempre

In basso trovate il testo come è stato scritto all’interno delle e-mail, in modo da concedervi un indizio sensibile per scoprire le truffe:

“Ciao caro, mi piaci tantissimo e voglio conoscerti adesso.

Chi è così gentile da scrivermi e raccontarmi le cose più intime?

E sì, intendo tutte le tue fantasie più nascoste ed oscure…

Ne ho parecchi, ma non so se sono troppo pervertiti per qualcuno…

Se hai le stesse fantasie, ti aspetto nel profilo Bitch_Britni_962, lì possiamo chiamare e condividere segreti.

Sono già pronta, come sempre, la maggior parte del tempo!“.

Quello che non lascia assolutamente alcun dubbio è il pessimo italiano in cui il messaggio è scritto. Già questo dovrebbe darvi modo di capire che si tratta di un inganno e di non proseguire assolutamente.