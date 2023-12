Netflix, serie TV e film: i TITOLI bellissimi da guardare in questi giorni

Tutti gli utenti che sono interessati a guardare qualcosa su Netflix, spesso si ritrovano a girare per ore all’interno del catalogo. Non trovando nulla, ci si rende conto di aver perso solo del tempo e quindi ci si arrabbia.

Per evitare tutto questo, ecco alcuni consigli che potrebbero fare al caso vostro, sia per quanto riguarda le serie TV che per quanto riguarda i film. In basso potete trovare tutte le indicazioni con titoli e parte della trama.

Netflix, ecco alcuni titoli che potete vedere in famiglia in questi giorni di festa

Partendo proprio dalle serie TV, potreste essere appassionati di storie e giochi politici e della cultura americana. Proprio per questo motivo vi consigliamo House of Cards, che è arrivato su Netflix dopo anni di grandi successi.

A seguire non possono passare in secondo piano le vicende che accadono all’interno della famosa serie Mare Fuori. I ragazzini dell’IPM, il carcere minorile di Napoli, saranno protagonisti di storie incredibili che spiegheranno cosa è accaduto e per quale motivo sono finiti in carcere. Le vicissitudini ovviamente non finiranno, con tantissime dinamiche che si innescheranno tra le mura dell’istituto.

Per quanto riguarda invece i film, in terza posizione nella classifica generale c’è The Batman, la versione con Robert Pattinson.

Sempre di moda, soprattutto in questi giorni, c’è Il Grinch, ancor di più per coloro che non amano il Natale. Molte persone infatti potrebbero trovare diverse analogie nell’antipatico e misterioso individuo nascosto su in montagna che durante i giorni natalizi proprio non ama farsi vedere in giro.