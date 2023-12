Gli amanti del mondo Android saranno contenti di venire a conoscenza di una nuova iniziativa oggi disponibile sul Play Store. Secondo quanto riportato infatti il famoso market di Google avrebbe lanciato una nuova serie di contenuti a pagamento da scaricare totalmente gratis.

Sono diversi i titoli in questione, tutti utili e soprattutto controllati. Ricordiamo infatti che sono stati passati al setaccio onde evitare che possano diffondere virus vari sugli smartphone degli utenti.

Play Store, giochi ed app per gli utenti Android gratis solo oggi

Come potete notare in basso, ci sono diversi nomi che possono diventare utilissimi per uno smartphone Android. Si tratta di tutti i giochi ed applicazioni che sono presenti sul Play Store di Google in questi giorni ma gratis invece che a pagamento.

A figurare all’interno dell’elenco delle applicazioni oggi disponibili, ci sono diversi pacchetti di icone. Questi sono utili soprattutto per modificare l’aspetto del proprio sistema operativo Android, rendendolo più simile alla propria idea di stile. Tra gli icon pack più famosi ci sono Rigoletto – Squircle Icon Pack o magari Hexanet White – Icon Pack.

Tra le applicazioni più importanti ce ne sono anche altre utili per il benessere del proprio corpo. Chi ama tenersi in forma tra gli utenti Android, può infatti scaricare l’applicazione meglio nota con il nome di Home Workouts No Equipment Pro. Questa vi aiuterà a seguire i vostri esercizi in palestra con tanti consigli utili. Utile per il relax è certamente Relaxing Tangle Pro, così come utile per la videosorveglianza è Speed Camera Radar (PRO), utile per scovare le telecamere presenti in un posto mediante la rete Wi-Fi.