GameStop regala un’opportunità imperdibile agli appassionati di videogiochi: è possibile acquistare la tanto desiderata PlayStation 5 Slim a un prezzo imbattibile. L’offerta è valida per un periodo limitato e fino a esaurimento delle scorte disponibili.

Accessori e promozioni GameStop per un’esperienza di gioco completa

La proposta di GameStop consiste nel combinare l’acquisto della PlayStation 5 Slim con un gioco o accessorio a scelta, il cui prezzo minimo è di soli 39,98€. Questa strategia consente agli acquirenti di personalizzare la propria esperienza di gioco, aggiungendo al carrello titoli di successo come Gran Turismo 7, God of War Ragnarok, Marvel’s Spider-Man Ultimate Edition o The Last of Us Parte 1, solo per citarne alcuni.

In pratica, scegliendo uno di questi giochi o un accessorio, è possibile portare a casa la nuovissima PS5 Slim a un prezzo complessivo di 519,98€, un’opportunità che rappresenta un significativo risparmio sul costo standard della console. In alternativa, gli acquirenti hanno la libertà di optare per un controller DualSense, un headset wireless o qualsiasi altro accessorio di loro interesse, purché raggiunga almeno il prezzo minimo di 39,98 euro per poter usufruire della promozione GameStop.

Ma le sorprese non finiscono qui. Anche la PlayStation 5 Digital Edition è inclusa nell’offerta di GameStop, con uno sconto di 40 euro sul prezzo della versione base o in bundle con titoli di punta come EA Sports FC 24, God of War Ragnarok o Marvel’s Spider-Man 2. Questa promozione rimarrà valida fino al 14 gennaio 2024, salvo esaurimento delle scorte disponibili.

L’occasione imperdibile per gli amanti dei videogiochi durante le festività

GameStop si conferma come la destinazione ideale per gli appassionati di videogiochi che desiderano accaparrarsi una PlayStation 5 Slim a un prezzo conveniente, arricchendo al contempo la propria collezione con i titoli più ambiti del momento. L’offerta rappresenta un’occasione unica per immergersi nell’esperienza di gioco di nuova generazione a costi vantaggiosi. Non lasciatevi sfuggire questa opportunità: il countdown è iniziato!