Telegram, una delle piattaforme di messaggistica istantanea più diffuse, continua a mantenere la sua posizione di rilievo nel panorama delle applicazioni di comunicazione digitale. Il confronto con WhatsApp, suo eterno rivale, è ormai una realtà consolidata nel mondo della tecnologia, e l’evoluzione costante del supporto software da parte di Telegram contribuisce a mantenere alta l’attenzione degli utenti, specialmente durante periodi significativi come quello natalizio.

I dettagli del nuovo aggiornamento di Telegram

Recentemente, Telegram ha rilasciato un nuovo aggiornamento che si distingue per la sua portata significativa. Questo aggiornamento, che coinvolge tutte le versioni dell’app disponibili su Android e iOS, introduce una serie di nuove funzionalità progettate per migliorare l’esperienza quotidiana degli utenti.

Una delle novità più rilevanti riguarda la personalizzazione grafica dei canali su Telegram. Oltre alla possibilità di scegliere il colore dei messaggi, i proprietari dei canali possono ora personalizzare ulteriormente l’aspetto del loro profilo. Possono selezionare un colore e un logo per la copertina del profilo, impostare uno stato emoji distintivo e persino definire uno sfondo che sarà visibile a tutti coloro che apriranno il canale.

Il concetto di personalizzazione si estende anche alla condivisione dei post nelle Storie. I messaggi dei canali possono ora essere ripubblicati nelle storie degli utenti, consentendo loro di aggiungere una copia del messaggio che può essere manipolata, ridimensionata e personalizzata a loro piacimento. Questa funzionalità supporta vari tipi di messaggi, inclusi foto, file e persino messaggi vocali o videomessaggi.

Ulteriori novità in arrivo

Un’altra innovazione degna di nota è la possibilità di regalare Telegram Premium a più persone simultaneamente. Una nuova sezione nelle Impostazioni, denominata “Regala Premium”, consente agli utenti di selezionare fino a 10 destinatari e regalare loro Telegram Premium con un singolo tocco. Questa funzione semplifica notevolmente il processo di condivisione di privilegi premium con amici e conoscenti.

Il focus sulle Storie è ulteriormente ampliato con l’introduzione di nuovi dettagli visibili agli amministratori dei canali. Adesso, possono monitorare le reazioni alle loro storie, mentre sia gli utenti che i canali possono vedere chi ha ripubblicato le loro storie.

Un’altra caratteristica significativa è l’editor delle foto per le Storie, che consente agli utenti di inserire immagini personali all’interno delle loro storie. Queste immagini possono essere modificate con strumenti di editing di base, come il ritaglio e la rimozione dello sfondo, aggiungendo un livello di personalizzazione e creatività alle storie.

Attualmente, l’aggiornamento è in fase di distribuzione automatica per le app Android e iOS di Telegram. Gli utenti possono verificare la disponibilità dell’aggiornamento per il proprio dispositivo utilizzando i pulsanti diretti forniti nell’app stessa.