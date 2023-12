Ogni mese il colosso giapponese Sony delizia i suoi utenti con tantissime novità. Soprattutto per gli abbonati ai vari servizi di Sony, ogni mese sono disponibili svariati giochi al download e senza alcun costo extra. Nel corso delle ultime ore, in particolare, l’azienda ha rivelato i nomi dei videogiochi che saranno disponibili per gli abbonati a PlayStation Plus Essential a partire dal mese di gennaio 2024.

PlayStation Plus Essential, Sony rivela i videogiochi inclusi a gennaio 2024

Nel corso delle ultime ore sono stati svelati da Sony i nomi dei videogiochi che saranno inclusi per tutti gli abbonati al servizio di PlayStation Plus Essential. Come ogni mese, infatti, il colosso giapponese si appresta a rendere felici i suoi utenti più fidati con tanti videogiochi e sconti e promozioni.

Per il prossimo mese, in particolare dal prossimo 2 gennaio 2024, saranno disponibili per tutti gli abbonati a PlayStation Plus Essential tre videogiochi senza costi aggiuntivi. Tutti e tre saranno disponibili sia per la precedente console da gaming PS4 sia per la nuova console da gaming PS5.

I videogiochi inclusi per gli abbonati sono i seguenti: A Plague Tale: Requiem, Evil West e Nobody Saves the World. Da sottolineare come il noto leaker billbil-kun ha predetto in maniera corretta l’ultimo titoli dei tre. Si tratta di un leaker evidentemente molto attendibile. Insomma, gli utenti abbonati a PlayStation Plus Essential potranno divertirsi e potranno scaricare senza costi questi fantastici videogiochi. Ricordiamo comunque che Sony dovrà rivelare molto presto anche i videogiochi che saranno inclusi per gli abbonati a PlayStation Plus Extra e Premium.