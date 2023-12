Il successo di Postepay, celebrato in occasione del ventennale della sua introduzione, è attribuito al suo radicamento nei principi di Poste Italiane, un pilastro dell’alfabetizzazione e dell’inclusione digitale degli italiani. L’Amministratore Delegato, Marco Siracusano, afferma che il segreto risiede nella capacità di adattarsi ai cambiamenti, sostenendo la crescita dei pagamenti digitali e raggiungendo diverse fasce di popolazione.

Il ruolo chiave di Poste Italiane nella vita digitale

L’intervista sottolinea la lungimiranza di Poste Italiane nel guidare gli italiani attraverso nuovi mondi e portare innovazioni su larga scala. Anche durante la pandemia, Postepay ha dimostrato di essere pronta e resiliente, supportando la “nuova vita” attraverso pagamenti digitali, evidenziando la sua importanza nella quotidianità, come pagare un caffè o effettuare transazioni senza contatto.

Siracusano affronta il futuro cashless e contactless, evidenziando la crescente consapevolezza delle persone sui pagamenti senza contanti e sui dispositivi Pos. L’Ad di Postepay sottolinea che questa modalità di pagamento è diventata parte integrante della vita di tutti i giorni, diventando più efficiente, sicura e pulita.

La discussione si estende a Poste Energia, un servizio che in otto mesi ha raggiunto mezzo milione di contratti. Siracusano sottolinea che non è solo un nuovo business, ma un servizio supplementare centrato sulle esigenze delle famiglie, consolidando l’idea che l’ufficio postale possa essere centrale per una gamma completa di servizi e pagamenti.

Il viaggio di Postepay in Italia

La fiducia degli italiani in Poste è messa in risalto, indicando che è un bene prezioso che deve essere guadagnato ogni giorno. Poste continua a essere un punto di fiducia per gli italiani, offrendo consulenze specializzate attraverso Punto Poste Casa & Famiglia in oltre 1.200 uffici postali.

Siracusano celebra il ventennale di Postepay, riflettendo sul suo percorso evolutivo, dalle carte prepagate alle soluzioni digitali avanzate. Il futuro è ora, con milioni di carte PostePay, app scaricate e portafogli digitali che confermano la rilevanza continua di Postepay nel panorama finanziario digitale.