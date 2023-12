Sky è una delle più popolari piattaforme televisive italiane a pagamento, con un catalogo di contenuti sempre in costante aggiornamento. Infatti, al suo interno è possibile trovare qualsiasi forma di intrattenimento televisivo, dal grande cinema, alle serie TV più amate del momento.

A tal proposito, in concomitanza con l’avvento del 2024, la piattaforma ha annunciato incredibili novità per il nuovo anno. Novità che non potete assolutamente perdervi.

Sky cinema e TV: tutti i titoli più attesi

Ma cosa ha in serbo Sky per tutti i suoi clienti in questo 2024?

Ecco, di seguito, la lista completa di tutte le prossime uscite in programma per voi:

Il 1 Gennaio 2024 , per Capodanno su Sky Cinema Uno, alle 21.15, preparatevi all’attesissimo “Fast X”, seguito dai primi sette capitoli della saga, Fast and Furious;

, per Capodanno su Sky Cinema Uno, alle 21.15, preparatevi all’attesissimo “Fast X”, seguito dai primi sette capitoli della saga, Fast and Furious; Il 2 Gennaio , su Sky Cinema Due, alle 21.15, verrà trasmesso “L’Ordine Del Tempo”;

, su Sky Cinema Due, alle 21.15, verrà trasmesso “L’Ordine Del Tempo”; Il 5 Gennaio , sempre alle 21.15, ci sarà “La Casa Degli Oggetti”, su Sky Cinema Uno;

, sempre alle 21.15, ci sarà “La Casa Degli Oggetti”, su Sky Cinema Uno; Il 12 Gennaio , arriva l’undicesima stagione dei “I Delitti Del Barlume” su Sky Cinema e in streaming su NOW TV. A cui seguiranno i 21 precedenti film tratti dal mondo dei romanzi di Marco Malvaldi;

, arriva l’undicesima stagione dei “I Delitti Del Barlume” su Sky Cinema e in streaming su NOW TV. A cui seguiranno i 21 precedenti film tratti dal mondo dei romanzi di Marco Malvaldi; Il 13 e 14 Gennaio , sarà trasmessa “Arma Letale”, l’intera saga;

, sarà trasmessa “Arma Letale”, l’intera saga; Da lunedì 15 a domenica 21 Gennaio , si prevede la programmazione di 17 titoli con protagonista Clint Eastwood;

, si prevede la programmazione di 17 titoli con protagonista Clint Eastwood; Dal 22 al 24 Gennaio, ci sarà la saga completa dei 5 film di Karate Kid;

ci sarà la saga completa dei 5 film di Karate Kid; Dal 25 al 28 Gennaio , saranno trasmessi programmi per commemorare le vittime della Shoah;

, saranno trasmessi programmi per commemorare le vittime della Shoah; Da lunedì 29 Gennaio a venerdì 2 febbraio, su Sky Cinema Collection verranno trasmessi i 5 film della saga completa di Rambo.

Per quanto riguarda i documentari, tra i titoli più attesi, abbiamo: