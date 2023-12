Vodafone, le offerte Silver tornano: hanno 150 GB e costano poco

Vodafone è sicuramente uno dei gestori che propone i prezzi più bassi in questo momento. Le sue infrastrutture ben ramificate in giro per l’Europa, consentono al gestore di avere la leadership, necessitando pertanto di un pagamento più alto. Mensilmente gli utenti lamentano di pagare troppo quando sono con Vodafone, ma ora la storia sembra essere cambiata. Il famoso gestore anglosassone ha infatti infatti deciso di scendere in campo, il tutto prima ancora che arrivassero le feste natalizie, con delle offerte stratosferiche, fatte di prezzi bassi e soprattutto di tanti contenuti disponibili mensilmente.

L’obiettivo sarà come sempre lo stesso, ovvero riprendersi i vecchi clienti e portarne nuovi rubandoli alla concorrenza. Tutto ciò probabilmente potrà riuscire grazie al calibro delle promozioni mobili ora disponibili, che non guarderanno gli utenti di tutti i gestori.

Vodafone: le migliori offerte del momento si chiamano Silver

Ad oggi ci ritroviamo di fronte a due offerte che già in passato erano state viste ma che sono state modificate per riportare indietro diversi utenti. Quando si parla delle Silver, c’è poco da dire: sono convenienti, hanno tutto e si naviga alla grande.

Le due offerte di Vodafone che gli utenti che provengono da Iliad o dai gestori virtuali possono sottoscrivere si chiamano Silver. Sia la prima che la seconda mettono a disposizione del pubblico minuti e messaggi senza limiti verso tutti. La prima, che costa 7,99 € al mese, offre 100 giga in 4G, mentre la seconda, che costa 9,99 € al mese, offre 150 giga.

Chi sceglie di pagare con domiciliazione sul conto corrente, potrà avere anche 50 giga gratis ogni mese.