Truffa pericolosa, il testo che RUBA soldi dalla vostra banca

Un messaggio clamorosamente pericoloso sta girando nelle e-mail durante questi ultimi giorni. La truffa è facile da scoprire, ma ci sono persone che non essendo abituate a tutto ciò, in buona fede, finiranno per rispondere alla pericolosa mail.

La truffa si articola con un messaggio particolare, fate molta attenzione

Il testo che comprende la truffa comincerà con un saluto molto particolare, ovvero ovvero: “Buongiorno, uomo affascinante!”. (Sì, fa già ridere così).

Poi il messaggio continuerà, quasi come a giustificare la sorpresa del povero malcapitato di fronte ad un messaggio di questo genere.

“Questa lettera potrebbe essere un po’ uno shock per lei.

Ma la prego di leggerla e di prendere una decisione, senza giudicarmi.

Sono Elenora, io e mio marito Connor stiamo cercando un uomo o una coppia.

Spero che tu capisca che tipo di incontri intendo.

La cosa principale è il desiderio e l’intenzione seria.

Amiamo tutto in quest’ambito – mio marito vuole guardare me con un altro uomo

Luogo per le sessioni e tutti i dispositivi necessari sono disponibili.

Comunicazione, foto e tutto il resto qui RadiantReverie99

Scrivi in qualsiasi momento, ti darò la mia risposta non appena ti vedo.

Sono molto interessato a te, voglio sapere di più su di te.

Scrivi.”

L’obiettivo dei truffatori è quello di ricevere una risposta tramite e-mail, per poi continuare con la truffa. Verrà inviato un link nel quale scrivere le proprie generalità e nel caso anche i dati delle carte di credito per acquistare un servizio, che in realtà non esiste.