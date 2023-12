Apple ha annunciato la sospensione delle vendite degli smartwatch Apple Watch 9 e Apple Watch Ultra 2 sul mercato statunitense a partire dal 21 dicembre online e dal 24 dicembre nei negozi fisici. Questa decisione è scaturita da una disputa legale in corso con la società di tecnologie mediche Masimo riguardo a brevetti relativi a funzioni mediche presenti sui dispositivi.

La controversia tra Apple e Masimo risale al 2020 e riguarda brevetti che coinvolgono tecnologie mediche utilizzate per la rilevazione di parametri vitali, come l’ossigenazione del sangue attraverso la pulsossimetria. Masimo, una delle principali aziende nel settore delle tecnologie mediche, ha accusato la società di aver utilizzato indebitamente le proprie soluzioni tecnologiche.

Il ritiro degli Apple Watch dopo la sentenza

Gli Apple Watch, così come altri smartwatch, sono utilizzati spesso da coloro che soffrono di patologie cliniche per il monitoraggio di alcuni valori. Alcune delle funzionalità più apprezzate sono infatti legate alla salute ed è proprio questo che ha spinto molto persone all’acquisto negli anni.

La decisione di sospendere le vendite è giunta in seguito alla sentenza della International Trade Commission (ITC) dello scorso ottobre, che ha riconosciuto le ragioni di Masimo e ha ordinato a Apple di ritirare dal mercato i dispositivi che utilizzano tali tecnologie. Apple ha respinto le accuse, sottolineando che il governo statunitense, entro 60 giorni dalla decisione, ha ancora la possibilità di impugnare il verdetto.

Per prevenire eventuali conseguenze, Apple ha anticipato perciò la sospensione, che è effettiva dal 21 dicembre e nei negozi fisici dal 24 dicembre. Questa decisione riguarda però esclusivamente il mercato statunitense e non avrà impatti sulle vendite dei dispositivi in altri paesi. Fortunatamente, per gli utenti italiani e in altre nazioni rimarrà invariata, con i dispositivi ancora acquistabili senza problemi attraverso lo store ufficiale e altri canali di vendita come Amazon. La disputa legale sembra quindi non avere ripercussioni al di fuori del territorio statunitense.