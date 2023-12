Il grande mostro con sede a Cupertino ha l’intenzione di introdurre sul mercato la nuova generazione di AirPods, gli AirPods 4.

Come annunciato da Mark Gurman di Bloomberg nel suo Power On settimanale, Apple introdurrà proprio la nuova 4 generazione dei famosissimi auricolari, contenenti una lista di nuove funzionalità per garantire un prodotto di livello altissimo.

AirPods 4, quali sono le novità annunciate?

Come annunciato, la grande mela ha intenzione lanciare sul mercato questa nuova generazione di auricolari, disponibili a due prezzi diversi.

L’obiettivo di Apple è quello di rimpiazzare gli Airpods 2 e 3 visto che i due dispositivi hanno caratteristiche simili. Questa piccola peculiarità porta i clienti ad acquistare la versione più economica visto la vicinanza delle due generazioni di dispositivi.

La prima differenza degli AirPods 4 è l’estetica. I nuovi auricolari infatti come annunciato dovrebbero avere un aspetto simile agli attuali AirPods e AirPods Pro, però con gli steli più corti. Normalmente questo dettaglio cambierà la vestibilità degli auricolari creando un dubbio riguardo l’indossabilità negli orecchi.

Riguardo la custodia, anche essa cambierà il suo design che includerà autoparlanti per gli avvisi e una porta per la ricarica di tipo USB-C.

La versione di fascia alta di questo nuovo dispositivo, presenterà una cancellazione del rumore, che nei modelli precedenti era solo disponibile per gli AirPods Pro.

Apple, lancerà gli AirPods 4 nel 2024, nel periodo di lancio dei nuovi modelli iPhone. Riguardo gli AirPods Pro più costosi verranno aggiornati durante il 2025 garantendo un design unico e anche una versione nuova per gli AirPods Max con una limitata scelta di colori.

Inoltre, Apple pensa di aggiungere una funzionalità agli AirPods, ovvero la funzionalità OTC garantendo alle persone meno udenti di avere la disponibilità di usare un prodotto certificato dalla FDA per l’uso come apparecchi acustici.

Oltre a questo Apple vuole offrire ai suoi clienti un test e visita per l’udito in modo di garantire un servizio a 5 stelle.