Google, la nota multinazionale statunitense di informatica ed elettronica, potrebbe presto prendere in considerazione l’idea di sostituire alcuni suoi dipendenti con l’intelligenza artificiale ed aiutare altre aziende a fare lo stesso. Ciò è stato annunciato all’interno di un recente rapporto pubblicato su The Information. Questa situazione potrebbe dare inizio ad una vera e propria rivoluzione, soprattutto da parte di tutti coloro che hanno sempre pensato all’intelligenza artificiale come ad un rischio per la vita dell’uomo piuttosto che una grande scoperta.

Google: aumento dei licenziamenti e liberati molti posti di lavoro

Il rapporto, di cui vi abbiamo parlato, afferma che Google potrebbe procedere al licenziamento di una grande quantità di dipendenti man mano che l’intelligenza artificiale diventi sempre più sviluppata ed automatizzata. Molti posti di lavoro, in questo modo, saranno liberati e sostituiti da delle macchine.

Tale iniziativa sembra sia stata già annunciata alla conferenza Google Ads avvenuta appena la scorsa settimana. Tra gli strumenti sviluppati dall’intelligenza artificiale, Google si concentra particolarmente sulla funzione Performance Max. Ovvero il servizio che aiuterebbe gli inserzionisti quando e se mostrare i propri annunci su piattaforme quali: YouTube, Ricerca Google, Discover, Gmail, Maps e altre ancora.

Ma il suo lavoro non si limiterebbe semplicemente a questo. L’ IA generativa si occuperebbe anche di realizzare il contenuto pubblicitario e le grafiche da pubblicare. Oltre a tutti gli altri compiti che gli esseri umani hanno da sempre svolto autonomamente. Almeno prima dell’avvento dell’intelligenza artificiale.

Semmai ciò dovesse davvero accadere siamo certi che l’azienda di troverà a dover fare fronte a una grande protesta generale.