È Natale e anche l’operatore telefonico virtuale Kena Mobile ha deciso di stupire i suoi utenti e anche i nuovi. Per queste festività natalizie, infatti, l’operatore virtuale ha reso disponibile un’interessante promozione. Gli utenti potranno infatti ricevere ogni mese per un anno ben 50 GB di traffico dati extra. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Kena Mobile, nuova promo per Natale con 50 GB extra al mese per un anno

Per questo Natale, l’operatore virtuale Kena Mobile ha deciso di proporre una super promozione per tutti i suoi nuovi clienti. Come già accennato in apertura, infatti, l’operatore darà la possibilità ai nuovi clienti di ricevere ogni mese 50 GB di traffico dati extra per navigare in tranquillità. Questi giga extra saranno disponibili non solo per un mese, ma addirittura per un anno.

Ogni mese per 12 mesi, infatti, i nuovi clienti dell’operatore riceveranno questi giga extra senza alcun costo extra. Questa super promozione sarà però disponibile soltanto per alcuni clienti. In particolare, sarà attivabile da tutti i nuovi clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero da alcuni operatori telefonici, tra cui Iliad, Tiscali, Poste Mobile, CoopVoce, Fastweb, Lycamobile e altri operatori MVNO.

Ci sono però delle buone notizie. Sarà possibile attivare una promozione simile anche da chi è già cliente dell’operatore. In questo caso, però, gli utenti dovranno pagare un costo di 1,99 euro. Con questa promo, gli utenti potranno avere 50 GB di traffico dati extra per 60 giorni. Per attivare questa promozione, gli utenti avranno tempo per tutto il periodo natalizio, ovvero fino al prossimo 8 gennaio 2024.