Netflix, le SERIE TV consigliate per questo NATALE in famiglia

Il colosso dello streaming Netflix sta ancora andando alla grande soprattutto nei giorni di Natale ed oggi è il tempo di indicare quelle che sono le migliori produzioni da guardare in famiglia.

Abbiamo preso spunto dall’elenco riguardante la classifica ufficiale di Netflix ma ci abbiamo messo anche del nostro, indicando qualcosa che ci è particolarmente piaciuto. Ovviamente precisiamo che sono tutti contenuti che sono disponibili in tutti gli abbonamenti, per cui non ci sarà alcuna esclusiva.

Netflix, vi consigliamo alcuni titoli per il vostro Natale: ecco la lista

Si parte innanzitutto dalla nuova stagione della celebre serie Odio il Natale, che risiede stabilmente al primo posto in classifica. L’obiettivo della protagonista sarà quello di trovare un fidanzato entro il Natale, dopo aver sostenuto di averne uno di fronte alla famiglia, mentendo.

Non può essere da meno la nuova serie di episodi appartenente alla celebre serie TV The Crown. Arriva dunque un nuovo aggiornamento per quanto riguarda lo show in incentrato sulla famiglia reale inglese sotto il regno di Elizabeth II.

Di eventi interessanti ce ne sono eccome anche all’interno di una nuova aggiunta tra le serie TV, ovvero L’ora d’oro. Un attacco terroristico ad Amsterdam porterà un detective olandese di origine afghana a cercare i sospettati correndo contro il tempo.

Se cercate un po’ di leggerezza in questi giorni, dovete assolutamente guardare I Cesaroni, disponibili da un po’ su Netflix. Le avventure della famiglia allargata Cesaroni-Cudicini si intreccerà tra amori, storie di vita e molti altri eventi a tratti molto divertenti.