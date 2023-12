Iliad, tra poco scade la promo regalo di NATALE con 180 GB in 5G

Chiunque abbia sottoscritto almeno una volta un’offerta di Iliad può essere testimone del fatto che il famoso gestore proveniente dalla Francia non cambi mai i prezzi mensili. Questa è la principale peculiarità che ha condotto l’azienda a raggiungere e superare il traguardo di 10 milioni di utenti attivi in territorio italiano. Il merito è soprattutto delle offerte, che ogni mese non costano mai più di 9,99 €.

Iliad, la gamma Flash accoglie la 180 con tutto incluso per soli 9,99 € al mese

Gli ultimi mesi sono stati fondamentali per Iliad per riuscire a battere la concorrenza, ancora una volta. Più offerte sono arrivate per restare e infatti in alcuni casi sono ancora disponibili, ma questa volta è diverso visto che è arrivata la nuova nuova Flash 180. Rispetto alla solita gamma Giga, la Flash è quella più esclusiva, la quale dura solo per pochi giorni per poi scomparire e farsi rivedere chissà tra quanto.

Ad oggi siamo di fronte proprio ad una soluzione del genere, siccome Flash 180 sarà disponibile ancora per poche ore sul sito. Gli utenti che vogliono sottoscriverla possono contare sul meglio, ovvero su minuti, messaggi e tanti giga. Più precisamente all’interno di questa proposta ogni mese ci saranno minuti illimitati verso qualsiasi numerazione, messaggi illimitati verso tutti e infine 180 giga per navigare usando il 5G di Iliad.

Il prezzo mensile è di 9,99 € per sempre una volta sottoscritta l’offerta. Oltre a questo, il costo di attivazione sarà uguale, ovvero 9,99 € da pagare una tantum. Da precisare che il 5G sarà disponibile solo per coloro che avranno uno smartphone compatibile.