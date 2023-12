CoopVoce, solo 7 EURO al mese per avere 200 GIGA e molto altro

Per un gestore virtuale in generale è davvero difficile perdere utenti a causa di eventuali prezzo toppo alti. Questi provider sanno il fatto loro e conoscono le modalità per agire in modo tale da portare via utenti alla concorrenza. Citare tutti i gestori virtuali italiani sarebbe davvero complicato, in quanto ne sono talmente tanti da provocare confusione. Sul mercato si alternano ogni giorno con le loro offerte ma ce n’è uno che avrebbe preso in mano le redini del gioco: il suo nome corrisponde a CoopVoce.

Dopo essere stata in letargo per qualche mese, ecco che la EVO 200 fa ritorno ufficialmente. Sul sito ufficiale è possibile notare questa nuova offerta che vanta al suo interno dei contenuti straordinari. Ovviamente il prezzo è bassissimo e durerà per sempre una volta sottoscritta. Allo stesso tempo è fondamentale ricordare che è sottoposta ad un periodo di validità: gli utenti potranno sottoscriverla fino al prossimo 10 gennaio 2024.

CoopVoce: torna l’offerta migliore con tutto incluso per soli 7,90 €

Con questa nuova offerta CoopVoce ha tutto quello che serve per sbancare. Vista già nel passato recente, ora la EVO 200 si ripropone alla grande con delle soluzioni al suo interno grandiose. Gli utenti che la sottoscrivono possono avere minuti senza limiti verso tutti, 1000 messaggi e 200 giga in 4G. Il prezzo mensile corrisponde a soli 7,90 €.

Oltre a questo ricordiamo che sotto sottoscrivendo l’offerta, la consegna della scheda SIM sarà gratuita. Nel caso in cui si dovesse optare per una eSIM, tutto sarebbe migliore. La portabilità sarebbe praticamente immediata, senza il bisogno di dover aspettare alcuna scheda SIM fisica.