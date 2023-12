WhatsApp, l’app di messaggistica istantanea più diffusa al mondo, continua a evolversi per offrire nuove funzionalità agli utenti. Il punto forte dell’applicazione, che ha l’ha resa fondamentale per la comunicazione, è proprio dato dalle numerose opzioni disponibili e dalla continua implementazione tramite i diversi aggiornamenti. Anche se solitamente la usiamo praticamente tutti i giorni, l’app nasconde ancora piccoli segreti o stratagemmi in grado di rendere la nostra esperienza ancora più veloce.

Molti utenti potrebbero non essere a conoscenza di un pratico trucco su WhatsApp che consente all’applicazione di leggere i messaggi a voce alta al posto nostro. Questa funzionalità è particolarmente utile quando si ricevono messaggi lunghi e non si ha la possibilità di leggerli visualmente o semplicemente si ha le mani occupate. Ma come attivarla? Vediamo il procedimento.

Attivare la lettura dei messaggi WhatsApp

Il processo di avvio di questa funzione di WhatsApp richiede solo tre step molto semplici da attuare:

Accedi alle Impostazioni di WhatsApp, Seleziona la voce “Accessibilità”, Attiva le opzioni: “Contenuto letto ad alta voce”, passa poi a “Leggi selezione” ed infine “Leggi schermo”.

Una volta attivate le opzioni di lettura a voce alta, puoi facilmente ascoltare i messaggi ricevuti. Basta tenere premuto su un testo nella conversazione e selezionare l’opzione “Parla”. WhatsApp leggerà quindi il contenuto del messaggio a voce alta, offrendo un modo pratico per gestire i testi lunghi senza doverli leggere direttamente dallo schermo. WhatsApp dimostra per l’ennesima volta quanto si impegni nel donare e migliorare l’accessibilità, rendendo l’esperienza utente completa e diversa da qualsiasi altro competitor. Questo trucco della lettura a voce alta è un ottimo esempio di come piccoli dettagli possano rendere l’utilizzo dell’app più comodo e adatto a diverse situazioni. Conoscevi già questa funzione o fremi dalla voglia di provarla?