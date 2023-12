Siamo quasi arrivati alla fine del 2023 e quest’ultimo è stato davvero ricco di contenuti multimediali sulle varie piattaforme di streaming. Per il prossimo anno, però, i vari big del settore stanno già pianificando l’arrivo di tantissimi nuovi contenuti. Tra questi, c’è anche il big Amazon. Su Prime Video, infatti, sono on arrivo tantissime novità.

Amazon Prime Video, per gennaio 2024 tantissime novità in arrivo

Per il mese di gennaio 2024 il colosso Amazon sta preparando l’arrivo di tantissime novità su Prime Video. Come già detto in apertura, infatti, i vari big del settore stanno preparando i propri cataloghi per stupire gli utenti. Come di consueto, non mancheranno film e serie tv di rilievo. Le novità dono davvero tante, ve le riassumiamo qui di seguito.

Serie tv in arrivo su Prime Video a gennaio 2024

• KARAOKE NIGHT – TALENTI SENZA VERGOGNA – in arrivo il 4 gennaio 2024

• NO ACTIVITY – NIENTE DA SEGNALARE – in arrivo dal 18 gennaio 2024

• MARRY MY HUSBAND – in arrivo l’1 gennaio 2024

• JAMES MAY: OUR MAN IN INDIA – in arrivo il 5 gennaio 2024

• HAZBIN HOTEL – in arrivo il 19 gennaio 2024

• EXPATS – in arrivo il 26 gennaio 2024

Film in arrivo su Prime Video a gennaio 2024

• BANG BANK – in arrivo il 3 gennaio 2024

• IL NEMICO – in arrivo il 5 gennaio 2024

• DOBBIAMO STARE VICINI – in arrivo il 10 gennaio 2024

• GIOCO DI RUOLO – in arrivo il 12 gennaio 2024

Le novità per tutti gli abbonati a Prime comunque non finiranno qui. Vi terremo aggiornati non appena arriveranno ulteriori notizie riguardanti i nuovi titoli multimediali (tra film e serie tv) in arrivo su Amazon Prime Video per il prossimo mese di gennaio 2024.