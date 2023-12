A fine maggio, la capitale del Rio Grande do Sul, Porto Alegre, è diventata il palcoscenico di un evento straordinario nell’ambito dell’intelligenza artificiale. In un gesto pionieristico, il chatbot ChatGPT, sviluppato da OpenAI, ha scritto e contribuito all’approvazione di una legge in Brasile, dimostrando le ampie potenzialità degli algoritmi avanzati.

L’Ordinanza di Porto Alegre

L’ordinanza approvata in Brasile riguarda la sostituzione dei contatori dell’acqua per coloro che ne hanno subito il furto. In particolare, la legge impedisce di far pagare la sostituzione di questi contatori alle vittime di furto. La natura straordinaria dell’evento non risiede solo nella sostanza della legge, ma anche nel suo creatore: ChatGPT.

Il consigliere locale, Ramiro Rosário, è stato il promotore di questa iniziativa sorprendente. Egli ha formulato il prompt da sottoporre all’intelligenza artificiale, celando inizialmente la sua natura artificiale fino dopo l’approvazione dell’ordinanza. L’obiettivo dichiarato era quello di innescare un dibattito costruttivo sulla crescente influenza degli algoritmi avanzati nella formulazione delle leggi e sulle implicazioni etiche di tali pratiche.

Il Dibattito Globale sull’IA

L’azione in Brasile solleva importanti questioni sul futuro delle legislazioni guidate dall’intelligenza artificiale. Mentre alcuni potrebbero vedere questa iniziativa come un esperimento coraggioso per esplorare le potenzialità dell’IA, altri potrebbero evidenziare le possibili distorsioni della realtà che possono emergere da algoritmi non perfettamente addestrati.

La decisione di nascostamente celare l’origine artificiale della legge è un aspetto significativo da considerare. Questo approccio è stato adottato per sottolineare come le decisioni legislative guidate dall’IA possono avere impatti sostanziali sulla vita quotidiana, influenzando il processo democratico e legislativo in modi che richiedono attenta considerazione.

Un Contesto Italiano: ChatGPT nella Politica di Marco Lombardo

Parallelamente, in Italia, il politico Marco Lombardo ha portato l’intelligenza artificiale direttamente in Senato, presentando un discorso redatto da ChatGPT. Questo evento aggiunge ulteriori dimensioni al dibattito mondiale sull’IA, evidenziando come le tecnologie avanzate stiano influenzando il panorama politico internazionale. Mentre il Brasile fa storia con una legge scritta da un chatbot, l’Italia sperimenta la presenza dell’IA nel cuore delle istituzioni. Siamo testimoni di una trasformazione globale, dove la tecnologia diventa protagonista nella creazione e discussione delle leggi che plasmeranno il nostro futuro.

L’evento in Brasile con ChatGPT segna un passo significativo nelle frontiere dell’intelligenza artificiale. La capacità di un chatbot di scrivere e contribuire a leggi apre nuove prospettive e solleva nuove sfide etiche e sociali. Mentre la chiesa dell’IA cresce con fedeli entusiasti, il dibattito critico rimane fondamentale per comprendere appieno le implicazioni di un futuro guidato dall’intelligenza artificiale. La società globale è chiamata a considerare attentamente come integrare queste tecnologie avanzate nel tessuto democratico, garantendo un equilibrio tra progresso e responsabilità.