Siamo arrivati finalmente a Natale e anche il colosso dello streaming DAZN ha deciso di proporre la sua iniziativa natalizie di sconti ed offerte. In questi ultimi giorni, infatti, l’azienda ha deciso di proporre nuovamente in super sconto uno dei suoi piani in abbonamento, ovvero il piano standard. Il costo di quest’ultimo sarà infatti scontato per sei mesi. La promozione sarà però disponibile soltanto per un brevissimo periodo di tempo.

DAZN, arriva il Natale: il piano standard proposto in sconto per sei mesi

Come già accennato in apertura, il piano standard sarà proposto ad un prezzo scontato per i primi sei mesi. Nello specifico, gli utenti pagheranno questo piano 23,99 euro al mese per i primi sei mesi, contro il suo prezzo solito che è decisamente più alto. Dopo i primi sei mesi, gli utenti dovranno poi pagare un costo di soli 30,99 euro al mese.

Questa promozione è rivolta a tutti i nuovi clienti di DAZN, ma anche agli ex clienti che decideranno di riattivare un account che avevano disdetto in passato. Come già detto in apertura, però, questa nuova promozione proposta da DAZN sarà valida soltanto per un breve periodo di tempo. Gli utenti potranno infatti attivare il piano standard ad un prezzo scontato soltanto fino al 26 dicembre 2023.