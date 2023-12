Desideri guardare i programmi in diretta di TvPlay sulla tua Samsung TV, gratuitamente e senza problemi? Sappi che sei approdato sull’articolo giusto e abbiamo la soluzione che fa per te.

Insomma una grande notizia per tutti coloro che sono stanchi di ricorrere sempre a YouTube o Twitch per assistere ai loro programmi preferiti.

Dite addio a queste piattaforme, se disponete di uno dei tanti modelli di televisori Samsung, avrete la possibilità di accedere ad un nuovo ed enorme palinsesto di programmi completamente gratuiti, accedendo al portale Samsung Tv Plus.

TvPlay, scarica l’app o accedi al servizio GRATUITAMENTE

Per seguire tutti i programmi trasmessi su TvPlay, basterà collegarvi al canale 4526 della vostra TV.

Il servizio, come detto, è assolutamente gratuito, non è previsto alcun tipo di abbonamento, in quanto si tratta di un’opportunità alla quale avrete accesso semplicemente acquistando un televisore Samsung. O comunque se ne siete già in possesso.

Per accedere al servizio basterà infatti, accendere ovviamente il vostro televisore, da qui il servizio Samsung TV Plus si avvierà in automatico.

Tra la barra delle applicazione che trovate in basso nelle schermo sulla vostra area personale, cliccate sull’app Samsung Tv Plus ed il gioco è fatto.

In più se desiderate seguire con maggiore frequenza i programmi di TvPlay, potrete prendere in considerazione l’idea di scaricare l’app ufficiale su un qualsiasi dispositivo Android che abbia installato la versione 8.0 o superiore del sistema operativo.

Ciò accedendo al Galaxy Store o Google Play. Anche in questo caso, l’app è assolutamente GRATUITA.

Cosa aspettate?!