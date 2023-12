Negli ultimi giorni, alcuni utenti WhatsApp hanno inviato un gran numero di segnalazioni, in quanto tutti affermano di aver ricevuto, direttamente dalla piattaforma, chiamate con prefisso 62.

Ebbene, se anche a voi è capitata una situazione simile, fate molta attenzione ed evitate di rispondere alla telefonata, in quanto potrebbe trattarsi di qualche tentativo di truffa.

Ma vediamo meglio la questione.

WhatsApp: pericolo truffe con telefonate da numeri sconosciuti

La vicenda delle chiamate sconosciute ricevute da un numero WhastApp, sono state già segnalate alle autorità competenti, negli ultimi quattro anni.

Si tratta, nella maggior parte dei casi, di telefonate che provengono dall’estero, in particolare in paesi quali: l’Indonesia (che presenta appunto il prefisso +62), Mali, con prefisso + 223 e Vietnam, con + 84.

Anche se non è necessario che il mittente risieda effettivamente in questi luoghi.

Si tratta di un tentativo di truffa che, come è stato possibile vedere, segue sempre una stessa modalità.

Rispondendo alla chiamata, le vittime inconsapevoli, vengono convinte a scaricare un’app sul proprio dispositivo. La suddetta app al suo interno presenta un codice che comprometterà la sicurezza del vostro device in maniera assolutamente irrecuperabile.

Di conseguenza, se dovesse capitare i di ricevere una telefonata da un utente sconosciuto, ignoratela completamente. Soprattutto se si tratta di un numero che presenta uno dei prefissi che abbiamo sopra indicato. In ogni caso, vi consigliamo anche di effettuare una segnalazione, in modo da contribuire alla tutela di altri utenti inconsapevoli che potrebbero trovarsi nella vostra stessa situazione.

Per WhastApp la sicurezza e la tutela dei propri utenti è sempre una priorità!