Panasonic presenta al pubblico i nuovi modelli dei proiettori di tipo DLP serie PT-REQ12 disponibili a marzo del 2024 con una tecnologia superiore sia ai modelli precedenti che ai modelli di altre case produttrici, anche grazie al raddoppio dei pixel a due assi per creare immagini in 4K più profonde e uniformi; questi nuovi modelli supportano la proiezione a 240 Hz e opera con il sistema Real-Time Projection Mapping System, che consente la proiezione su oggetti in movimento fino a 240fps grazie all’ uso di telecamere a infrarossi.

La nuova modalità evoluta di Contrasto Dinamico include un nuovo circuito di riconoscimento della scena per far risaltare al meglio la differenza tra bianco e nero; inoltre riduce al minimo l’ oscuramento delle immagini che presentano informazioni complesse sul contrasto e rende i neri più profondi e i bianchi più luminosi. Ogni singolo fotogramma viene analizzato immediatamente per offrire la miglior qualità dell’ immagine anche quando vengono alternate immagini chiare e scure.

Panasonic, caratteristiche dei nuovi modelli

La serie REQ12 è dotata di un gruppo ottico sigillato con raffreddamento a liquido che consente 20.000 ore di proiezione inoltre il motore di azionamento Multi Laser impedisce di perdere luminosità all’ immagine in caso di guasto di un led. Una nuova tecnologia originale chiamata Rich Color Enhancer consente di ottimizzare al massimo il colore dell’ immagine e presenta due modalità: la modalità dinamica bilancia luminosità e colore, la modalità Standard espande la riproduzione del colore rosso per rendere le immagini piene di colore.

Questi modelli possono essere anche utilizzati su schermi curvi e per rendere le immagini più realistiche si utilizza un sistema che permette di regolare i bordi neri in modo che si adattino allo schermo senza distorsioni consentendo di impostare una precisione di 0,5 pixel ideali per i contenuti 4K grazie a 17 punti di controllo; la regolazione può essere del livello di nero o geometrica che rendono per un’ immagine multi-schermo senza interruzioni. Questi nuovi modelli tra cui PT-REQ12, PT-REQ15, PT-REQ10 saranno disponibili tra marzo e maggio 2024.