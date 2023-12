Samsung Galaxy Buds FE sono auricolari wireless di buona qualità, generalmente considerate di fascia media, che rappresentano la giusta possibilità di risparmio per l’utente finale che vuole godere di un buon sound, riuscendo allo stesso tempo a spendere relativamente poco.

Disponibili sul mercato in due colorazioni differenti, le cuffiette sono caratterizzate prima di tutto dalla presenza della cancellazione attiva del rumore (definita comunemente ANC), così da isolare alla perfezione l’utente dall’ambiente circostante in fase di utilizzo. I controlli sono touch e raccolti direttamente in un’area di sensibilità posta direttamente sulla cuffietta, così da essere facilmente raggiungibili dall’utente in fase di utilizzo.

Samsung Galaxy Buds FE: oggi l’offerta più pazza

L’offerta disponibile su Amazon abbassa e riduce ulteriormente il livello di spesa che gli utenti si ritrovano a sostenere, infatti il prezzo consigliato del prodotto oggetto del nostro articolo è di 109 euro, che risulta essere ridotto del 20% per il momento attuale, andando così a spendere solamente 86,90 euro.

Le Samsung Galaxy Buds FE nascono come cuffie true wireless in-ear, infatti vanno ad occludere almeno in parte il canale uditivo, senza però creare la fastidiosa sensazione di tappo. Il modello in promozione è quello del 2023, con una buonissima resa audio, volume massimo più che sufficiente per l’utilizzo in vari ambiti e momenti della giornata. Sono ovviamente compatibili con tutti gli smartphone in commercio, tra cui troviamo quelli di sistema operativo Android e iOS, senza particolari differenze nella resa e nella possibilità di accedere a funzionalità specifiche e ben definite. Buona, infine, l’autonomia che si attesa su circa 30 ore di utilizzo continuativo.