L’annuncio dell’acquisizione da parte di Fastweb di un sistema di supercomputing orientato all’intelligenza artificiale rappresenta un passo significativo verso l’accelerazione della trasformazione digitale in Italia. Questo nuovo sistema, composto da 31 unità Nvidia DGX H100, è basato sull’architettura DGX SuperPod e vantaggerà di 248 schede GPU H100 Tensor Core, evidenziando la determinazione di Fastweb nell’adottare tecnologie all’avanguardia per promuovere l’innovazione.

Il supercomputer sarà reso operativo entro la prima metà del 2024 e troverà collocazione presso uno dei data center di Fastweb in Lombardia, caratterizzato da un approvvigionamento energetico completamente basato su fonti rinnovabili. Questo aspetto evidenzia l’impegno dell’azienda nei confronti della sostenibilità ambientale, contribuendo così a ridurre l’impatto ambientale delle operazioni legate all’intelligenza artificiale.

Fastweb investe per l’intelligenza artificiale

La decisione di mettere a disposizione il sistema non solo per uso interno, ma anche per terzi, tra cui aziende, università e Pubbliche Amministrazioni, sottolinea l’intenzione di Fastweb di giocare un ruolo chiave nella diffusione e nell’accesso a risorse computazionali avanzate. La possibilità di accedere a questa potente infrastruttura in modalità cloud o IaaS è destinata a facilitare lo sviluppo di servizi ed applicazioni legate all’intelligenza artificiale, sia di tipo tradizionale che generativo.

Particolarmente interessante è l’impegno di Fastweb nel campo del linguaggio. Utilizzando il nuovo supercomputer e la tecnologia Nvidia, l’azienda si propone di sviluppare il primo Large Language Model addestrato in lingua italiana. Questo modello avrà la capacità di catturare le sfumature della lingua, la grammatica, il contesto e la specificità culturale nazionale, aprendo la strada a un’ampia gamma di applicazioni generative.

Inoltre, Fastweb prevede di implementare tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza dei dati, compresi sistemi di cybersecurity avanzati, contribuendo così a dissipare le preoccupazioni legate alla gestione dei dati in un contesto sempre più attento alle questioni di sicurezza informatica.

Il CEO di Fastweb, Walter Renna, ha enfatizzato l’importanza strategica di questo investimento, posizionando l’azienda come un abilitatore chiave nella trasformazione digitale del Paese. Questo approccio di sovranità nazionale e sostenibilità mira a consolidare la presenza di Fastweb nello sviluppo tecnologico italiano, andando oltre il tradizionale ruolo delle Telco come fornitori di connettività.

Infine, come parte di questo grande progetto, Fastweb ha deciso di avviare dei corsi di formazione sull’intelligenza artificiale attraverso la Digital Academy, al fine di colmare le competenze necessarie per sfruttare appieno il potenziale dell’AI in tutti i settori.