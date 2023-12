Discord è ormai una delle piattaforme principali di comunicazione, venendo infatti utilizzata da milioni di utenti ogni giorno. Tuttavia la decisione di cambiare e rendere permanente la nuova interfaccia per dispositivi mobili ha alzato diverse critiche. Tramutate poi, in eliminazioni di svariati abbonamenti a Discord Nitro per protesta.

Discord e il problema con l’interfaccia mobile

L’interfaccia utente dell’applicazione mobile ha lasciato dubbiosi i designer per diverso tempo, cambiandola svariate volte negli anni. Lo scopo dell’azienda era infatti creare un’interfaccia che rispecchiasse il più possibile quella dell’applicazione Desktop, pur mantenendola semplice da usare.

Mentre l’interfaccia Desktop è rimasta immutata nel tempo (eccetto il recente cambio di icone e il rebrand di qualche anno fa), l’applicazione mobile ha visto un cambio estetico radicale diverse volte. E la recente introduzione di temi e oggetti estetici di personalizzazione, ha necessitato un nuovo redesign dell’applicazione mobile.

La prima interfaccia proposta era eccessivamente simile all’applicazione Desktop, rendendo difficile l’utilizzo sui dispositivi mobili. La seconda, pur mantenendo l’aspetto dell’applicazione Desktop, introduceva una barra inferiore che rendeva la navigazione più facile ed intuitiva. Questo desgin con il tempo ha soddisfatto, o almeno accontentato, gli utenti anche per la sua semplicità d’uso. La nuova interfaccia è arrivata disponibile come anteprima nella prima metà del 2023, ed era attivabile dalle impostazioni dell’applicazione. Già da allora si poteva notare come fosse difficile spostarsi tra i server e i messaggi diretti, e di come l’aspetto fosse molto lontano dall’applicazione che abbiamo imparato a conoscere.

Il 5 dicembre questa nuova interfaccia è stata rilasciata al pubblico. Gli utenti hanno alzato diverse critiche sotto il post dell’account X di Discord, chiedendo a gran voce di rendere la nuova interfaccia opzionale e quindi di poter scegliere tra il nuovo e il vecchio aspetto. Tuttavia, Discord ha comunicato che non è pianificato il ritorno della vecchia interfaccia, incoraggiando gli utenti ad adattarsi al nuovo cambiamento. Molti utenti, ormai, hanno esposto le loro considerazioni su questo re-design e risposto con la cancellazione della loro iscrizione a Nitro.