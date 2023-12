Zeal Fat Truck, esiste un camion da 67 cavalli che ti renderà immortale

Lo Zeal Fat Truck si presenta come un veicolo unico nel suo genere, concepito per superare gli ambienti più ostili e raggiungere località remote. Prodotto dalla compagnia canadese Zeal Motor, questo camion turbodiesel da 67 CV è stato progettato pensando non solo alle esigenze professionali, ma anche alle attività ricreative e di salvataggio. La sua versatilità lo rende paragonabile ad altri progetti innovativi nel campo dei veicoli fuoristrada, come il progetto russo Kamz Drom, un camion a guida autonoma per le condizioni estreme della Siberia.

Zeal Fat Truck: il veicolo che tutti sognano

Una caratteristica distintiva del Fat Truck è la sua struttura: è costruito con pannelli di alluminio che formano una scocca cubica, supportata da enormi pneumatici fuoristrada. Questi pneumatici non solo consentono una navigazione agevole su terreni difficili, ma permettono anche al veicolo di galleggiare, aggiungendo una funzionalità anfibia. Questa caratteristica lo distingue notevolmente da altri camion nel suo segmento, come il Tesla Semi, noto per i suoi test di autonomia.

Il Fat Truck vanta un’eccezionale altezza da terra di 526 mm, essenziale per superare ostacoli e affrontare terreni accidentati. La sua capacità di salire pendii fino a 35 gradi di inclinazione dimostra la sua abilità nel superare condizioni estreme. Nonostante la sua potenza limitata e la velocità massima di 40 km/h, il focus del design è sulla robustezza e l’affidabilità piuttosto che sulla velocità. Il cuore del Fat Truck è un motore diesel sovralimentato da 2,2 litri prodotto da Caterpillar, abbinato a una trasmissione idrostatica che fornisce potenza a tutte e quattro le ruote.

L’ingresso nella cabina avviene attraverso una scala portatile, mentre l’interno è dotato di comodità come aria condizionata, illuminazione adeguata, interruttori fisici per il controllo delle funzioni del veicolo, un display digitale per il quadro strumenti e una leva di controllo in sostituzione del tradizionale volante, ulteriori elementi che enfatizzano la funzionalità e l’innovazione del design del Fat Truck.