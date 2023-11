NVIDIA, stavolta con RTX 40 SUPER l'azienda si è davvero superata

Le anticipazioni sulle nuove GPU di NVIDIA, le RTX 40 SUPER, stanno suscitando grande interesse nella comunità di appassionati di tecnologia e gaming. Recentemente, informazioni dettagliate sulle specifiche tecniche di queste schede grafiche di metà generazione sono trapelate online, grazie alle rivelazioni di un leaker noto per la sua affidabilità, Kopite7Kimi. Questi dettagli hanno offerto uno sguardo approfondito sulle potenzialità e le caratteristiche delle prossime uscite del Team Verde.

NVIDIA: le uscite imminenti e i relativi dettagli

Secondo quanto riportato, le nuove RTX 40 SUPER di NVIDIA promettono un incremento di performance rispetto alle versioni standard attualmente disponibili sul mercato. Ciò che sorprende è che questo miglioramento delle prestazioni non si accompagna a un aumento dei consumi energetici. Kopite7Kimi ha specificato che i consumi energetici rimarranno allineati a quelli delle versioni non-SUPER, una notizia che sarà sicuramente ben accolta dagli utenti che non avranno la necessità di sostituire l’alimentatore del proprio PC per godere di tale upgrade.

La nuova serie SUPER sarà composta da almeno tre modelli principali: la RTX 4080 SUPER, la RTX 4070 Ti SUPER e la RTX 4070 SUPER. La prima si distinguerà per la sua GPU AD103 con 10.240 CUDA Core e 16 GB di memoria GDDR6X su un bus a 256-bit, con un Total Board Power (TBP) di 320 W. La seconda citata, con una GPU AD103 e 8.448 CUDA Core, avrà anch’essa 16 GB di memoria GDDR6X, ma con un TBP leggermente inferiore di 285 W. L’ultima in elenco, dotata di una GPU AD104 e 7.168 CUDA Core, avrà un TBP di 220 W, mentre le specifiche della VRAM rimangono al momento non specificate.

Il salto prestazionale delle RTX 40 SUPER sarà significativo, migliorando sensibilmente le performance rispetto ai modelli base della serie RTX 40. Questo avverrà pur mantenendo consumi energetici simili, sebbene la RTX 4070 SUPER si preveda avrà un TBP leggermente superiore di 20 W rispetto alla RTX 4070. Queste informazioni, se confermate, delineano un panorama entusiasmante per gli appassionati di gaming e di grafica, che potranno beneficiare di una potenza superiore senza dover affrontare costi aggiuntivi per l’energia.