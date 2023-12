L’operatore telefonico italiano WindTre ha dalla sua parte numerose offerte mobile piuttosto interessanti. In questi ultimi giorni, però, l’operatore ha deciso di rendere disponibile per Natale una nuova offerta mobile favolosa. Si tratta della nuova offerta di tipo operator attack denominata WindTre GO 150 M 5G Easy Pay. Vediamo qui di seguito di che si tratta.

WindTre rende disponibile la nuova offerta WindTre GO 150 M 5G Easy Pay

L’operatore telefonico WindTre ha da poco reso disponibile una nuova super offerta di tipo operator attack. Come già accennato in apertura, si tratta della nuova offerta denominata WindTre GO 150 M 5G Easy Pay. Si tratta di una nuova super proposta dell’operatore telefonico e che sarà disponibile all’attivazione soltanto per un breve periodo di tempo.

Come riportano anche i colleghi di Mondomobileweb.it, infatti, la nuova offerta sarà disponibile all’attivazione dal 21 dicembre al 27 dicembre. Stiamo parlando quindi di pochi giorni da sfruttare per poter attivare questa super offerta. Nello specifico, nel bundle di questa offerta sono compresi 150 GB di traffico dati validi per navigare con connettività 4G e 5G.

Oltre a questo, nel bundle sono poi inclusi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 50 SMS verso tutti i numeri. Il costo che gli utenti dovranno sostenere è di soli 8,99 euro al mese. Trattandosi di un’offerta di tipo operator attack, potranno attivare la nuova proposta di WindTre i nuovi clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero da alcuni specifici operatori telefonici. Tra questi, sono inclusi ad esempio Iliad, Kena, TIM, CoopVoce e Fastweb.