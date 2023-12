I nuovissimi dispositivi di ultima generazione firmati Vivo, ossia l’X100 e l’X100 Pro sono ufficialmente diventati globali successivamente al loro primissimo esordio in Cina.

Il primo modello citato, ossia X100, è in procinto di espandersi prettamente nei mercati del sud-est asiatico.Scenario totalmente differente è quello che troveremo in Europa, dove effettivamente verrà rilasciato solo il modello X100 Pro. Ancora più sfortunati possono definirsi gli Stati Uniti, che purtroppo, per ora, non vedranno mai entrare a far parte delle loro vite i nuovissimi modelli della nota azienda cinese.

Secondo alcune indiscrezioni rilasciate da dei comunicati stampa, Vivo X100 Pro potrebbe seriamente rivelarsi uno dei migliori telefoni in circolazione per quanto riguarda la fotocamera. La prima cosa che salta subito all’occhio è ovviamente un display dalle modeste dimensioni del display con pollice da 50 MP. È stato rivisitato anche quello che è l’obiettivo della fotocamera, che passa da un ingrandimento ottico di 2x a 4,3x.

Ma forse, la particolarità che più incuriosisce gli utenti, è quella che esiste un’esclusiva modalità di ritratto cinematografico. Consisterebbe nell’automatica regolazione della messa a fuoco tra i vari elementi, una caratteristica da non prendere sotto gamba. Un’ulteriore novità aggiuntiva da non sottovalutare è anche l’inedita introduzione della “modalità sole”, che serve a catturare più luce solare possibile con l’ausilio della fotocamera periscopica.

Scendendo nelle specifiche tecniche, alcune sue caratteristiche possono definirsi strabilianti:

Batteria da 5,400 mAh

Ricarica cablata da 100 W

Ricarica wireless da 50 W

D’altro canto, il fratello minore X100 è anch’esso dotato di particolarità di non poco conto:

Fotocamera da 50 MP

Teleobiettivo ottico da 3x da 64 MP

Rivestimento Zelss

Pannello OLED da 6,78 pollici

da 6,78 pollici Frequenza di aggiornamento da 120 Hz

Grado protezione IP68

Chipset MediaTek Dimensity 9300

Batteria da 5,000 mAh

Ricarica cablata da 120 W

Vivo X100 Series: cosa sappiamo sui prezzi dei 2 modelli

L’azienda con sede a Dongguan, ancora non è ancora scesa nei dettagli a livello europeo per quanto riguarda il listino prezzi.

Ma stando ai prezzi di Hong Kong, il modello X100 si aggira più o meno sui 5.999 $ HK(700€ circa), mentre la versione X100 Pro invece, si attesta sui 7.999 $ HK(930 € circa).