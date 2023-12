TIM POWER Iron e Supreme Web Easy, bastano 6 EURO al mese

Per mettere i bastoni tra le ruote a TIM ce ne vuole, ma qualcuno ci è riuscito. Quel qualcuno risponde a diversi nomi, quelli dei gestori virtuali che col tempo sono riusciti a mostrare offerte molto vantaggiose sia per il prezzo che per i contenuti.

Ora però la celebre azienda italiana ritorna alla carica e lo fa con due offerte storiche, di cui una lanciata per la prima volta a novembre.

TIM, le due offerte che battono Iliad e i virtuali si chiamano Power

Non era stata mai vista prima la Power Iron, soluzione che già dal nome imprime quell’impressione di solidità e potenza. Al suo interno gli utenti potranno trovare ogni mese quello che desiderano, a partire dai minuti fino ad arrivare alla connessione ad Internet. Cercavate la promozione perfetta? Eccola qui, pronta davanti ai vostri occhi ma solo se siete utenti Iliad o appartenenti ai gestori virtuali. Sono queste le due categorie a cui TIM destina non solo la Iron ma anche la Supreme Web Easy.

Tornando ai contenuti delle offerte, hanno praticamente gli stessi minuti e messaggi, in entrambi i casi illimitati. Un punto di distinzione c’è, anzi ce ne sono due: la quantità dei giga e il prezzo mensile. La Iron ha 100 giga in 4G ogni mese e costa 6,99 €. La Supreme invece costa 7,99 € al mese ed offre 150 giga in 4G.

Da ricordare che c’è una grande sorpresa: questa consiste in un mese totalmente gratis offerto da TIM. Il primo pagamento partirà quindi dal secondo mese in poi.