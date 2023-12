A dicembre 2023, l’operatore Very Mobile sta facendo parlare di sé con un’offerta speciale imperdibile. L’opzione “Flash Back 120” propone una quantità sbalorditiva di 120 Giga al mese al prezzo straordinario di soli 5,99 euro. Questo pacchetto include anche minuti e SMS illimitati in Italia, oltre a 6,4 Giga per la navigazione in Europa. Un affare che si preannuncia irresistibile e disponibile fino al 11 dicembre 2023.

Ma le sorprese di Very Mobile non finiscono qui. Per coloro che stanno valutando il cambio da operatori selezionati come Iliad, CoopVoce, o altri, sono in palio 50 Giga extra al mese, rendendo le offerte da 6,99 euro, 7,99 euro e 9,99 euro ancora più attraenti. E per chi decide di mantenere il proprio numero e approdare in Very Mobile, la SIM e la spedizione sono completamente gratuite, offrendo un ulteriore incentivo a fare il grande passo.

L’offerta che stai aspettando!

Per quanto riguarda la navigazione, Very Mobile assicura velocità fino a 30 Mbps in download e upload su rete 4G, con la possibilità di bloccare automaticamente la navigazione al superamento della soglia di dati inclusi. Servizi come “Ti ho cercato,” “RingMe,” e “Hotspot” arricchiscono ulteriormente l’esperienza dell’utente, che può gestire autonomamente i servizi a pagamento aggiuntivo tramite l’app Very Mobile.

Tuttavia, l’offerta “Flash Back 120” è riservata a coloro che provengono da operatori specifici, come 1Mobile, Plintron, Tiscali, e altri. Ma Very Mobile è pronta a soddisfare una vasta gamma di utenti, con offerte speciali disponibili anche per chi passa da operatori come TIM, Vodafone, Kena, e molti altri.

Ma le sorprese non si fermano qui. Per chi ama condividere le buone notizie, Very Mobile ha esteso l’iniziativa “Porta un Amico” fino al 31 gennaio 2024. Chi porta un amico e chi viene presentato riceveranno entrambi 5 euro di ricarica omaggio, con la possibilità di guadagnare ulteriori 10 euro se il nuovo cliente proviene da operatori selezionati.

Very e il regalo di Natale anticipato

Per ottenere queste fantastiche offerte, i clienti possono recarsi nei negozi Very Mobile in tutta Italia o ordinare online su verymobile.it, con la comoda opzione di consegna gratuita a casa. Per ulteriori dettagli e per scoprire se sei idoneo per queste offerte, visita il sito ufficiale verymobile.it/offerte/very-599-120-gb.

Very Mobile sta chiudendo il 2023 con un botto, offrendo agli utenti una miriade di opzioni vantaggiose. Scegliere la migliore potrebbe richiedere una valutazione attenta, ma una cosa è certa: le opportunità sono abbondanti, e Very Mobile sembra essere in cima alla lista per chi cerca offerte convenienti e vantaggiose.