I grandi store hanno scandito questo periodo ricco di magia con sconti e offerte su tantissimi prodotti. Le corse pazze allo shopping natalizio stanno giungendo al termine, eppure non accennano a fermarsi. Pare infatti che le promozioni continueranno a scoppiare come fuochi d’artificio. Mentre il periodo delle offerte natalizie di Amazon sta volgendo al termine, c’è ancora un’opportunità interessante da considerare per il 2024. In particolare, un notevole sconto creato sul modello fantastico TV Sony 4K.

Acquistandola si avrà l’opportunità di arredare casa con un dispositivo dalle linee elegante ed avere al contempo a disposizione uno schermo tecnologico ad alta definizione. Potrete sedervi sul divano e guardare film e serie come mai prima nella vita, con colori nitidi e un audio da mozzare il fiato. Approfittare dello sconto in corso Amazon diventa ancora di più una proposta parecchio allettante.

La TV SONY in 4K ti aspetta solo su Amazon

Magari vi state ancora mangiando le mani per aver troppo cincischiato ed aver perso una promozione su cui avevate puntato gli occhi. Credete che abbiate perso la vostra occasione di acquistare una nuova TV, tuttavia potete stare tranquilli. Approfondendo ulteriormente l’offerta sul portale italiano di Amazon, il modello Sony BRAVIA XR-55X90L è attualmente in vendita a 1.199 euro. Risulta che il prezzo medio del prodotto sia di solito di 1.329,99 euro, il che si traduce in uno sconto del 10%, pari a 130,99 euro. Ma le buone notizie non finiscono qui. La pagina del prodotto suggerisce che è possibile ottenere un rimborso, indicato come “fino a 400 euro”. Come sempre, se siete interessati, è consigliabile esplorare i dettagli dell’offerta direttamente sulla pagina dedicata di Amazon. L’iniziativa durerà fino a gennaio, quindi avete un po’ di tempo.

Esaminando le specifiche del Sony BRAVIA XR-55X90L, vediamo che si tratta di un televisore con un pannello da 55 pollici e risoluzione 4K. Include tutte le funzioni smart essenziali. Per ulteriori dettagli tecnici, è possibile consultare il sito ufficiale di Sony. Se state cercando un TV di qualità a un prezzo vantaggioso per iniziare il nuovo anno, questa offerta Amazon potrebbe essere ciò che state cercando. Ricordate che sullo store ci sono tantissime promozioni, vi consigliamo di dare uno sguardo.