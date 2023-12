L’attesa per la NVIDIA RTX 3050, la scheda grafica entry-level molto discussa, è destinata a protrarsi fino a febbraio. Questo almeno secondo le ultime indiscrezioni trapelate dai forum di Board Channel cinesi. Inizialmente previsto per gennaio, il ritardo sembra essere influenzato dal prossimo lancio delle NVIDIA GeForce RTX 40 Super al CES 2024 oltre che dall’imminente arrivo della NVIDIA GeForce RTX 4090D in Cina entro fine dicembre.

Il futuro delle GPU NVIDIA è avvolto da incertezze. In particolare, ciò riguarda la disponibilità delle prossime schede in versione Founders Edition direttamente da NVIDIA o l’alternativa dell’affidamento ai partner AIB per progetti personalizzati, compresi quelli con frequenze di clock di riferimento o proposte overclockate.

Grande notizia: prezzo abbordabile per la scheda NVIDIA

Per quanto concerne le specifiche tecniche delle attese RTX 4080 SUPER, si ipotizza che includeranno una GPU AD103 con tutti i 10240 CUDA core attivi, rappresentando un notevole incremento rispetto ai 9728 CUDA core della RTX 4080 attuale. La memoria rimarrà invariata a 16 GB di GDDR6X su un bus a 256 bit, con un TGP di 320W, in linea con il modello non SUPER.

La notizia più interessante riguarda il prezzo della RTX 3050 6 GB, che sembra essere ancor più allettante per gli appassionati di gaming con un budget limitato. Secondo i leaker, NVIDIA ha stabilito il prezzo della scheda sotto i 200 dollari nei principali mercati internazionali. Questo la posizionerebbe come la componente più accessibile tra le schede grafiche current-gen di NVIDIA, sia con architettura Ada Lovelace che Ampere.

Attualmente, la scheda grafica entry-level più economica di NVIDIA è la RTX 3050 8 GB. Con un prezzo di circa 229 dollari negli Stati Uniti e un costo che oscilla tra i 240 e i 290 euro in Italia, ha conquistato sin ora il posto come più abbordabile. Mentre AMD ha annunciato il lancio della Radeon RX 7600 XT, l’azienda ha il progetto di conquistare la fascia bassa del mercato.