Ricevere chiamate indesiderato è ormai qualcosa di comune. Con l’aumento delle chiamate spam su WhatsApp, l’app di messaggistica di Meta ha deciso di introdurre una nuova funzionalità che consente agli utenti di silenziare le telefonate provenienti da numeri sconosciuti.

L’app di messaggistica dimostra ancora una volta un’attenzione precisa ai dettagli e alle esigenze di tutti gli utenti. Grazie a questa funzione potremo dire addio alle fastidiose telefonate improvvise. Il problema è che, se prima queste arrivavano direttamente sul proprio numero, con WhatsApp hanno trovato la loro evoluzione.

Come attivare questa opzione di WhatsApp

Vediamo come accedere a questa funzione su WhatsApp passo per passo:

Apri le Impostazioni di WhatsApp: Accedi all’app di WhatsApp e vai al menù delle Impostazioni; Seleziona “Privacy”: All’interno delle Impostazioni, trova e seleziona l’opzione “Privacy”; Configura le Impostazioni delle Chiamate: Nella sezione, individua il pannello “Chiamate”. All’interno di questo pannello, troverai l’opzione “Silenzia chiamate da sconosciuti”. Attiva l’Opzione “Silenzia chiamate da sconosciuti”: Attiva lo switch associato all’opzione “Silenzia chiamate da sconosciuti”. Assicurati che il toggle sia impostato su verde per abilitare automaticamente il silenzio delle chiamate provenienti da numeri non salvati nei tuoi contatti;

Questa impostazione non blocca le chiamate, ma le silenzia. Ciò significa che non riceverai notifiche per i numeri sconosciuti. Puoi comunque visualizzarle però nell’apposita scheda Chiamate e nelle notifiche e richiamarli direttamente da lì. È possibile richiamare direttamente questi numeri dalla scheda Chiamate.

Bisogna però tenere in considerazione che se chiami o invii un messaggio a un numero silenziato, non sarà più possibile silenziare le sue telefonate in futuro. Se, inoltre, un numero effettua troppe chiamate indesiderate, hai l’opzione di bloccarlo o segnalarlo tramite l’apposita procedura. In aggiunta a queste nuove opzioni anti-spam, WhatsApp ha recentemente introdotto la funzione per fissare messaggi specifici nei gruppi, offrendo agli utenti ulteriori strumenti per gestire e personalizzare le loro conversazioni.

Basta tenere premuto sul messaggio che desideri evidenziare nella conversazione. Una volta selezionato, cerca l’icona dedicata al fissaggio (solitamente rappresentata da una puntina) e premila. Dopo questo passaggio, hai la possibilità di stabilire per quanto tempo desideri 7 giorni o 30 giorni. Questa funzione è al momento disponibile solo nelle chat private e di gruppo. Assicurati di avere l’ultima versione dell’app installata per accedere a questa utile caratteristica. Al momento, non è ancora stata implementata nelle community di WhatsApp e non ci sono informazioni ufficiali sulla sua futura introduzione.