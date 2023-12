Mancano ormai pochissimi giorni all’arrivo del Natale e gli utenti dovrebbero aspettarsi delle grandi sorprese. Tuttavia, non sarà così per alcuni clienti dell’operatore telefonico WindTre. L’operatore ha infatti da poco annunciato l’arrivo di nuovi aumenti e rimodulazioni e sembra che per il momento riguarderanno alcune offerte di rete fissa. Vediamo qui di seguito i dettagli.

WindTre, annunciato l’arrivo di nuovi aumenti e rimodulazioni su alcune offerte di rete fissa

Nonostante siamo ormai arrivati a Natale, l’operatore telefonico WindTre ha da poco annunciato l’arrivo di nuovi aumenti e rimodulazioni. Come già accennato in apertura, questi aumenti sembra che riguarderanno alcune offerte di rete fissa. Per il momento, però, non sappiamo ancora con esattezza il nome esatto delle offerte che saranno coinvolte.

Secondo quanto è emerso ufficialmente, comunque, questi aumenti saranno abbastanza consistenti. Gli utenti vedranno infatti aumentare il costo mensile della propria fattura di almeno 2 euro in più al mese. L’operatore telefonico WindTre sta comunque avvisando gli utenti che saranno coinvolti da queste rimodulazioni nella fattura di dicembre 2023.

Gli aumenti in questione, comunque, saranno introdotti a partire dal mese di marzo 2024. Gli utenti che non vorranno aderire a queste rimodulazioni, potranno comunque esercitare il proprio diritto di recesso. Per farlo, dovranno comunicare all’operatore WindTre entro il mese di febbraio 2024. Per farlo, gli utenti potranno farlo in tanti modi, tra cui tramite una PEC, chiamando il numero 159 oppure recandosi presso uno dei negozi fisici autorizzati WindTre. Sarà inoltre possibile inviare una lettera raccomandata A/R all’indirizzo Wind Tre S.p.A. CD MILANO RECAPITO BAGGIO Casella Postale 159 20152 MILANO MI.